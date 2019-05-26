За последние сутки на Столинщине в р. Горынь вода поднялась на 39 см

Источник материала: Навiны Палесся



Как рассказал «НП» начальник Столинского РОЧС Александр МИНЧИК, по состоянию на 27 мая уровень воды в реке Горынь на посту «Викоровичи» составляет 533 см, при выходе на пойму 450 см. 530 см – это тот уровень, когда начинают подтапливаться подворья. Уже двое жителей из Манькович и Белоуши обратились в МЧС по этому поводу.

— За последние сутки вода в Горыни поднялась на 39 см, — прокомментировал ситуацию Александр МИНЧИК. – Вышла вода на пойму и на реке Льва. Но, имеется информация, что в г. Дубровица (Украина) уровень воды в реке Горынь уменьшается вторые сутки подряд. А в г. Сарны (Украина) на реке Случь вода «минусует» четвёртые сутки подряд. Исходя из этого мы предполагаем, что через двое-трое суток уровень воды будет уменьшаться и на нашей территории.

На фото: вода вышла из берегов реки Льва в д. Кошара.

Александр НИКИФОРЕНКО

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