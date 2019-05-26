ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За последние сутки на Столинщине в р. Горынь вода поднялась на 39 см

27.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

За последние сутки на Столинщине в р. Горынь вода поднялась на 39 см
Как рассказал «НП» начальник Столинского РОЧС Александр МИНЧИК, по состоянию на 27 мая уровень воды в реке Горынь на посту «Викоровичи» составляет 533 см, при выходе на пойму 450 см. 530 см – это тот уровень, когда начинают подтапливаться подворья. Уже двое жителей из Манькович и Белоуши обратились в МЧС по этому поводу.

— За последние сутки вода в Горыни поднялась на 39 см, — прокомментировал ситуацию Александр МИНЧИК. – Вышла вода на пойму и на реке Льва. Но, имеется информация, что в г. Дубровица (Украина) уровень воды в реке Горынь уменьшается вторые сутки подряд. А в г. Сарны (Украина) на реке Случь вода «минусует» четвёртые сутки подряд. Исходя из этого мы предполагаем, что через двое-трое суток уровень воды будет уменьшаться и на нашей территории.

На фото: вода вышла из берегов реки Льва в д. Кошара.

Александр НИКИФОРЕНКО

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как рассказал «НП» начальник Столинского РОЧС Александр МИНЧИК, по состоянию на 27 мая уровень воды в реке Горынь на посту
 
Новости дня
Новости общества
 
Для расследования убийства бизнесмена Метельского использовались методы по восстановлению памяти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика