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Погода на неделю: тепло, но с дождями и грозами

27.05.2019 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе влияние на погоду окажут атмосферные фронты. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во вторник, 28 мая, погодные условия в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой неустойчивой воздушной массе, утром и днем по западной половине Беларуси скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем преимущественно по западной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В утренние часы в низких местах и вблизи водоемов будут сгущаться слабые туманы. Ветер южный ночью слабый, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11...+17°С, максимальная в середине дня +20...+26°С, по юго-востоку +27...+28°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

29 мая, в среду, погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, днем в западных районах с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, днем сильный порывистый. Температура воздуха ночью +12...+18°С, днем +20...+27°С, по северо-западу +14...+19°С.

30 мая, в четверг, сохранится влияние атмосферных фронтов, медленно смещающихся на восток Беларуси, вслед за которыми начнет поступать прохладная воздушная масса. Поэтому ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории Беларуси, утром и днем по восточной половине страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +6....+13°С, днем +14....+21°С, по юго-востоку ночью +14...+17°С днем +22...+26°С.

По предварительному прогнозу, в пятницу, 31 мая атмосферное давление подрастет: облаков и дождей станет меньше. Температура воздуха минимальная ночью +5... +12°С, максимальная днем +17...+24°С; в юго-восточных районах еще тепло — в ночные часы +13... +16°С, в дневные +25 +27°С.

В предстоящие выходные, 1 и 2 июня, в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха минимальная ночью +5...+12°С, местами до +14°С; максимальная днем +16...+23°С, по юго-востоку до +25°С.

Такой температурный фон на 1−3 °С ниже климатической нормы для этих первых летних дней.

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А начало июня обещает быть про\хладным: днем +16…+23°. Такой температурный фон на 1−3 °С ниже климатической нормы для этих первых летних дней.
 
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