«Район на район». За что минчане любят место, где живут? Выбираем лучшую историю!

Источник материала: Tut.by

В конце февраля TUT.BY запустил конкурс «Район на район»: мы попросили минчан рассказать, за что они любят место, где живут. Самое время выбрать победителя!



Фото — из семейного архива Анастасии и Павла Рыженковых, для конкурса «Район на район»

На редакционную почту с 27 февраля по 22 апреля пришло около ста писем. Те истории, которые редакция посчитала лучшими, опубликовали — их 22. Но много интересного осталось за кадром: в каждом письме была большая любовь к Минску.

Минчане рассказывали, как им живется в Уручье, Каменной Горке, поселке Сосны и в частном секторе возле Долгиновского тракта, а еще на Ангарской и в Чижовке. Делились воспоминаниями, каким был район Переспы, студенческого городка в центре. Рассказывали, как жилось на улице Аэродромной, когда вблизи нее еще работал аэропорт, и в квартале послевоенных трущоб на Аранской. Были и другие замечательные истории: полный список — в форме для голосования.

Редакция TUT.BY благодарит пользователей за участие в проекте.

Открытое голосование в рубрике «Минск» проходит с 12.00 27 мая (понедельник) по 24.00 28 мая (вторник) 2019 года. Вы можете проголосовать сразу за несколько историй. Важный момент: оставлять голоса могут все пользователи, которые зарегистрировались на портале TUT.BY до начала голосования — то есть по 26 мая 2019 года (включительно). Подробные правила конкурса хранятся тут .

История, которая набет больше всего голосов, выиграет 300 рублей. Победителя объявим в четверг, 30 мая 2019 года.