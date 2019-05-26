СК: раскрыто убийство бизнесмена в Березино, исполнитель - бывший сотрудник спецподразделения

Источник материала: Tut.by

В суд передано уголовное дело об убийстве 41-летнего бизнесмена из Березино Сергея Метельского. Преступление было совершено осенью 2016-го, и поначалу дело казалось «висяком». Только спустя несколько лет у следствия появились обвиняемые, и главный фигурант — экс-сотрудник одного из спецподразделений Беларуси. Об этом заявили представители СК и МВД на брифинге.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В СК рассказали детали расследования убийства Сергея Метельского — бизнесмена из Березино и бывшего работника финансовой милиции.

В день убийства, 26 сентября 2016-го, бизнесмен, как обычно, примерно в 9 часов утра на своей машине выехал из дома по делам в Минск. Возле дома, по данным следствия, к нему в авто сел преступник — а за городом, на развилке дорог, выстрелил бизнесмену в голову и поджег машину.

«Преступник действовал хладнокровно, расчетливо и дерзко (время час пик, активное движение транспорта) — все это позволяло сделать вывод о смелости преступника и наличии у него определенных профессиональных навыков», — говорит первый замначальника Главного следственного управления СК Василий Галь.

На это указывал и тот факт, что когда рядом с горящей машиной остановился проезжавший мимо сотрудник МЧС, то преступник не сбежал, а выстрелом спугнул очевидца. После чего вернулся к машине и усилил огонь, в результате машина сгорела почти полностью.

«Следов на месте преступления, по которым можно было отыскать преступника, не было обнаружено. Это обстоятельство наложило отпечаток на сроки расследования и установления личности преступника», — добавил Галь.

Эксперты собрали антропометрические данные преступника: мужчина возрастом около 40 лет, рост примерно 170 см, спортивного телосложения и хорошей физической формы. К делу привлекли коллег из России, которым после работы с очевидцами преступления удалось «активизировать их память и составить субъективный портрет преступника».

У следствия было несколько версий случившегося: убийство Метельского должниками, спонтанное убийство (так как бизнесмен периодически возил с собой крупные суммы) или в связи с его работой и коммерческой деятельностью. А также убийство мужчины кем-то из его окружения — из-за мести, ревности и так далее.

Правоохранители отрабатывали круг общения Метельского (порядка 700 человек) и все события до убийства в 2016-м. Выяснилось, что в 2011 году расходы бизнесмена значительно превысили официальные источники дохода: он покупал недвижимость, давал взаймы крупные суммы — был даже факт на 100 тысяч долларов.

«Особенность заключалась в том, что при этом Метельский не составлял документы, все оформлялось на доверительной основе или подставных лиц», — говорит представитель ГСУ СК. Но в Беларуси у бизнесмена не нашли контрагентов, которые могли быть источником такого обогащения.

А вот в России нашли ряд фирм и организаций, с которыми сотрудничал Метельский — и не только он, но также Андрей Косяк, менеджер из Минска, которого убили спустя полтора месяца после бизнесмена в Березино. Выяснилось также, откуда у Метельского появились большие суммы: на вторичном рынке жилья он покупал и оформлял на третьих лиц квартиры и дома.

Когда у следствия появилось связующее звено — убийство менеджера Косяка, — к делу подключился ГУБОПиК МВД. Ведь к тому моменту по делу об убийстве менеджера были обвиняемые.

«Фигуранты [Алексей Синькевич и Ростислав Светчиков] к тому моменту больше года находились в СИЗО, все методы и формы оперативно-разыскной деятельности им были известны, что осложняло расследование. С учетом этого нами все равно была проведена не одна оперативная комбинация, тактические ходы и оперативная хитрость — и в октябре 2018-го Синькевич написал явку с повинной, где указал об известных ему обстоятельствах убийства Метельского: а именно якобы именно Светчиков попросил его совершить убийство Метельского и даже назвал сумму [заказа] в 30 тысяч долларов», — рассказал замчанальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня.

Второй фигурант, сам Светчиков, молчал. Но характеристика на Синькевича, говорят оперативники, не позволяла «до конца ему поверить». Более того, в его явке имелись детали, которые мог знать только убийца. И через какое-то время заговорил Светчиков:

«Указал, что подвозил Синькевича к месту убийства не однажды, и Метельского, что вымогали долг в 500 тысяч долларов и другие обстоятельства», — говорит Тихиня.

Следствие пришло к выводу, что именно Синькевич и был убийцей, а явкой и указанием на знакомого хотел спасти самого себя. Выступающие сослались на характеристику Синькевича: дерзкий, в конфликтных ситуациях склонен к взвинчиванию, имеет желание лидерства.

«Служил не один десяток лет в спецподразделении РБ, подготовлен, мог обращаться с оружием», — перечисляет Тихиня. А вот Светчиков, которого первым обвинили в убийстве, перебивался подработками, занимался спортом и последнее время работал водителем того самого менеджера Косяка.

В итоге именно Синькевичу предъявлены обвинения в убийстве, поджоге машины, вымогательстве и незаконных действиях с оружием. А второму фигуранту, Светчикову, — только в вымогательстве.

«Было достоверно установлено, что умысла на убийство Метельского у Светчикова не было, было целью вымогательство. Но имел место эксцесс исполнителя: Синькевич вышел за рамки договоренностей, и так как Метельский отказался платить, второй его убил».

24 мая уголовное дело было передано из прокуратуры на рассмотрение в Минский областной суд.

Напомним, за убийство 41-летнего менеджера Андрея Косяка в Минске ранее были осуждены 29-летний Ростислав Светчиков и 41-летний Алексей Синькевич. Их приговорили к 23 и 24 годам колонии усиленного режима соответственно.

Убийство бизнесмена в Березино

Утром 26 сентября 2016 года на выезде из Березино (Минская область) заметили горящий автомобиль Audi Q5. На водительском кресле нашли тело погибшего мужчины.

«Местный бизнесмен выехал из дома, у него дом на окраине, около леса. Его там неподалеку тормознули, застрелили, машину подожгли. Мимо ехал местный пожарный на работу, видит: стоит машина, из нее дым идет, — открыл дверь, увидел тело, попытался его достать, по нему из леса стрелять начали, чтобы отогнать от машины. Ну он — в машину, по газам и в милицию», — рассказывал TUT.BY местный житель Виктор. По словам еще одного местного жителя, у машины все тот же спасатель увидел «человека с горящей тряпкой, который бросил ее на капот и убежал в лес».

Впрочем, были это выстрелы или просто хлопки от горения в салоне машины — осталось неизвестным. Но есть данные, что перед поджогом бизнесмена застрелили. В Березино некоторые придерживались версии о заказном убийстве. По словам родных, 41-летний бизнесмен Сергей Метельский последнее время работал в Минске «антикризисным управляющим, грубо говоря» . До того как стать предпринимателем, мужчина успел проработать в финансовой милиции в Борисове.