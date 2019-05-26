ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медиков попросили не назначать некоторые лекарства от кашля из-за рисков для сердца. Их не продают еще с зимы

27.05.2019 12:22 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Медиков попросили не назначать лекарства от кашля c фенспиридом, сообщает издание sputnik.by. В продаже их нет уже с февраля 2019 года. Речь в том числе об известном лекарстве «Эреспал», которое, как оказалось, может быть опасным для сердца и вызвать аритмию.


Фото: Reuters

На сайте Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Беларуси разъясняют, что лекарства от кашля с фенспиридом не будут продавать в странах ЕС из-за риска развития внезапных серьезных нарушений сердечного ритма. Пациентам советуют прекратить принимать эти препараты и обратиться к врачу, который при необходимости назначит альтернативу.

Фенспирид есть в лекарствах «Инспирон» (сироп и таблетки), «Сиресп» (сироп), «Фенспирид» (сироп и таблетки), «Эреспал» (сироп и таблетки). Их назначали для лечения кашля, ларингита, бронхита, ринофарингита и при терапии бронхиальной астмы.

Риск развития нарушений сердечного ритма есть только во время приема фенспиридсодержащих лекарств. Врачам рекомендуют не назначать пациентам эти препараты.

Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) рекомендует отозвать или аннулировать регистрационные удостоверения фенспиридсодержащих лекарств.

«Вопрос о приостановке и последующем прекращении действия регистрационных удостоверений фенспиридсодержащих лекарственных средств будет вынесен на заседание комиссии по лекарственным средствам и фармацевтическим субстанциям Министерства здравоохранения Беларуси», — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2019 года Минздрав приостановил продажу и применение популярного лекарства «Эреспал» и других препаратов, которые содержат фенспирид. Сообщалось, что исследования показали: лекарство может быть опасным для сердца — вызвать аритмию. Ранее фенспиридсодержащие лекарства по той же причине запретили во Франции. В интересах безопасности пациентов компания Les Laboratoires Servier отозвала с рынка лекарственные средства.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медиков попросили не назначать лекарства от кашля c фенспиридом, сообщает издание sputnik.by.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Сморгонском районе 8 июня ограничат продажу алкоголя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика