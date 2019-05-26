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Медиков попросили не назначать некоторые лекарства от кашля из-за рисков для сердца. Их не продают еще с зимы
27.05.2019 12:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Медиков попросили не назначать лекарства от кашля c фенспиридом, сообщает издание
На сайте Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Беларуси
Фенспирид есть в лекарствах «Инспирон» (сироп и таблетки), «Сиресп» (сироп), «Фенспирид» (сироп и таблетки), «Эреспал» (сироп и таблетки). Их назначали для лечения кашля, ларингита, бронхита, ринофарингита и при терапии бронхиальной астмы.
Риск развития нарушений сердечного ритма есть только во время приема фенспиридсодержащих лекарств. Врачам рекомендуют не назначать пациентам эти препараты.
Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) рекомендует отозвать или аннулировать регистрационные удостоверения фенспиридсодержащих лекарств.
«Вопрос о приостановке и последующем прекращении действия регистрационных удостоверений фенспиридсодержащих лекарственных средств будет вынесен на заседание комиссии по лекарственным средствам и фармацевтическим субстанциям Министерства здравоохранения Беларуси», — говорится в сообщении.
Напомним, в феврале 2019 года Минздрав
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Медиков попросили не назначать некоторые лекарства от кашля из-за рисков для сердца. Их не продают еще с зимы
Медиков попросили не назначать лекарства от кашля c фенспиридом, сообщает издание sputnik.by.
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