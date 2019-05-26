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Прокуратура проверила, как организован раздельный сбор отходов в Минске. И нашла нарушения

27.05.2019 12:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура проверила, как в Минске идет работа с раздельным сбором, хранением и перевозкой бытовых отходов. Нашли нарушения, сообщает сайт www.prokuratura.gov.by.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Прокуратура Минска изучила, как выполняются законы и инструкции об обращении с коммунальными отходами в столице, и обнаружила нарушения.

Например, на некоторых мусорных площадках не организован должный сбор и разделение мусора по видам, не вовремя вывозятся мусор и обрезанные ветки. Площадки для крупногабаритного мусора зачастую убираются не своевременно, а рядом с мусороприемными камерами можно заметить грызунов. Порой контейнеры для сбора вторресурсов стоят на зеленой зоне, тротуарах.

Прокуратура посчитала, что в некоторых дворах население недостаточно информируют о видах отходов, которые перерабатываются.

Все эти нарушения повлекли неправильный сбор отходов, в том числе — смешивание полимерных отходов с другими при перевозке. Из-за этого снижаются характеристики сортировочных линий, не выполняются показатели по вторичному использованию отходов, образовавшихся в столице.

Еще одна проблема, по мнению прокуратуры: в Минске не в полной мере отошли от практики строительства домов с мусоропроводами, которые после ввода в эксплуатацию часто заваривали. Во время проектирования дворов в столице в некоторых случаях не учитывались новые требования к раздельному сбору.

Не решена проблема определения площадки для нового полигона твердых бытовых отходов для столицы.

По результатам проверок прокуроры внесли в адрес исполкомов пять представлений, направили четыре информационные записки, вынесли три предписания, составили десять административных протоколов в отношении десяти должностных лиц служб ЖКХ, УП «Спецкоммунавтотранс» и других организаций.

Прокуратура Минска потребовала разработать и утвердить программу по обращению с отходами в столице, разработать и утвердить документы для строительства нового полигона твердых бытовых отходов, завершить строительство предприятия по сортировке бытовых отходов в районе полигона «Тростенецкий», размещать во дворах многоквартирной застройки контейнерные площадки для раздельного сбора ТКО, постоянно следить за санитарным состоянием таких площадок.

Выполнение актов надзора взято на контроль.

 
Теги: Минск
 
 
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Грызуны рядом с мусороприемными камерами, крупногабаритный мусор вывозится не вовремя. Какие еще нарушения нашла прокуратура?
 
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