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В ООН приняли белорусскую резолюцию по предупреждению преступности

27.05.2019 12:26 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В ООН приняли белорусскую резолюцию по предупреждению преступности
Фото из архива

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию на 28-й сессии, которая прошла в Вене под председательством постоянного представителя Беларуси Елены Купчиной, консенсусом приняла белорусскую резолюция "Усиление мер по вовлечению всех членов общества в усилия по предупреждению преступности". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Как отметили в ведомстве, резолюция по этой теме рассматривалась в комиссии впервые. Документ содержит практически ориентированные рекомендации, направленные на большее вовлечение в дело предупреждения преступности общества в целом и таких его сегментов, как правительство, местные органы власти, учебные заведения, семья, общественные и религиозные организации, частный сектор. Кроме того, в резолюции говорится о необходимости более активной поддержки национальных усилий в этой области со стороны международных организаций, прежде всего Управления ООН по наркотикам и преступности.

Соавторами белорусской резолюции стали 22 государства, представляющие все регионы мира: Австрия, Азербайджан, Афганистан, Великобритания, Италия, Казахстан, Канада, Кыргызстан, Нигерия, Норвегия, Панама, Россия, Сальвадор, США, Таджикистан, Таиланд, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Швеция, Япония.

"Факт широкой поддержки новой инициативы Беларуси свидетельствует о признании важной роли нашей страны в продвижении объединительной повестки на международной арене", - подчеркнули в МИД.

Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию является одной из восьми функциональных комиссий Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) и работает на базе Отделения ООН в Вене. Она выступает в качестве центрального органа системы ООН, отвечающего за формулирование международных подходов в области предупреждения преступности и осуществления уголовного правосудия, в том числе в таких сферах, как борьба с транснациональной организованной преступностью, коррупцией, торговлей людьми. Комиссия ведет мониторинг применения стандартов и норм ООН в этой области, разрабатывает рекомендации по противодействию новым формам преступности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию на 28-й сессии, которая прошла в Вене под председательством...
 
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