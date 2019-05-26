В Бресте несколько дней не будут продавать алкоголь

Источник материала: Tut.by

30−31 мая и 8−9 июня в Бресте не будут продавать алкоголь, сообщает горисполком.

Причина — в школах города пройдут последние звонки и выпускные.

Алкоголь в магазинах нельзя будет купить с 08.00 до 24.00 30 мая и с 00.00 до 08.00 31 мая. Кроме того продажу ограничат на сутки с 08.00 8 июня.

Правила не распространяются на реализацию алкогольных напитков в городских заведениях, а также в розничных торговых объектах в пунктах пропуска на границе. Кроме того, алкоголь можно будет купить, например, на поминки.