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В Бресте несколько дней не будут продавать алкоголь
27.05.2019 12:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
30−31 мая и 8−9 июня в Бресте не будут продавать алкоголь,
Причина — в школах города пройдут последние звонки и выпускные.
Алкоголь в магазинах нельзя будет купить с 08.00 до 24.00 30 мая и с 00.00 до 08.00 31 мая. Кроме того продажу ограничат на сутки с 08.00 8 июня.
Правила не распространяются на реализацию алкогольных напитков в городских заведениях, а также в розничных торговых объектах в пунктах пропуска на границе. Кроме того, алкоголь можно будет купить, например, на поминки.
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Ограничения коснуться магазинов. В заведениях можно будет.
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