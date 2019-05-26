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В Сморгонском районе 8 июня ограничат продажу алкоголя
27.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Соответствующее решение №353 14 мая принял Сморгонский райисполком.
Ограничение на продажу алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов) 8 июня с 16.00 до 24.00 связано с проведением в этот день выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.
Временный запрет не коснется розничной торговли в объектах общественного питания в розлив.
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Соответствующее решение №353 14 мая принял Сморгонский райисполком.
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