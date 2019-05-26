Расследование резонансного убийства бизнесмена под Березино завершено

Завершено расследование резонансного убийства бизнесмена Сергея Метельского в Березинском районе, совершенное в 2016 году, сообщил первый заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета Василий Галь.

«Было установлено, что в день убийства, 26 сентября 2016 года, Метельский, как обычно, в 7 часов утра выехал из дома. Он собирался ехать в Минск. Преступник сел к нему в машину возле дома, и они выехали на дорогу Березино-Борисов. При пересечении с трассой Минск-Могилев преступник выстрелил в Метельского, после чего поджег машину», - рассказал Василий Галь.

По данным следствия, злоумышленник действовал хладнокровно и расчетливо - в это время было активное движение — это позволило сделать о его психологической устойчивости и наличии определенных навыков. Кроме того, составили описание подозреваемого: мужчина примерно 40 лет, спортивного телосложения, ростом около 170 см, был одет в камуфляж.

Сдедователи поработали с очевидцами, в частности активизировали их память специальными методиками, в итоге был составлен «субъективный портрет, который сыграл большую роль в доказывании виновности лица, совершившего преступление».

Среди версий, которые отрабатывались: бизнесмена убил человек, занявший у него деньги, спонтанное убийство из корыстных побуждений, связь с коммерческой деятельностью, версия убийства из мести или ревности. Был установлен круг общения Метельского, оказалось, что в 2011 году бизнесмен сотрудничал с рядом российских компаний, с теми же был связан менеджер Косяк, который был убит спустя полтора месяца после убийства бизнесмена. Обвиняемым по этому преступлению был вынесен приговор в ноябре 2018 года.

В результате оказалось, что к убийству Метельского причастны фигуранты убийства Косяка - Синькевич и Светчиков. По признанию Светчикова, они пытались получить в долг 500 тысяч долларов. Синькевич служил в спецподразделении, подготовлен, мог обращаться с оружием, рассказал заместитель начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Владимир Тихиня.

Синькевич обвиняется в убийстве, поджоге автомобиля, вымогательстве и незаконных действиях с оружием, Светчикову предъявлено обвинение в вымогательстве. Во время следствия было достоверно установлено, что в его умысел не входило убийство.