В Борисовском РУВД на заслуженный отдых проводили заместителя начальника управления полковника милиции Андрея Шутко

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Начальник Борисовского РУВД полковник милиции Денис Линник отметил, что коллектив управления с теплотой и долей сожаления провожает на пенсию своего коллегу. Он поблагодарил его за честную и самоотверженную службу, пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в новых начинаниях и свершениях. В свою очередь новоиспеченный ветеран поблагодарил всех за проявленное к нему внимание. Обращаясь к действующим сотрудникам, он пожелал им успехов, особо обратив внимание на то, что в выполнении служебных обязанностей сотрудники милиции не должны забывать своего главного призвания – служить закону, народу, Отчизне.

За добросовестное отношение к своему делу Андрей Анатольевич не единожды награждался Почетными грамотами и Благодарностями МВД Республики Беларусь, УВД Минского облисполкома, Борисовского районного исполнительного комитета. Награжден медалями «За безупречную службу» III и II степени.

В милицию Андрей Анатольевич пришел 25 ноября 1998 года на должность младшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел Борисовского райисполкома. Затем на протяжении 15 лет работал на различных должностях в Борисовской милиции.

В декабре 2013 года перевёлся для дальнейшей службы на должность старшего инспектора анализа и контроля служебной дисциплины управления воспитательной работы, анализа и контроля служебной дисциплины главного управления идеологической работы МВД Республики Беларусь.

В ноябре 2016 года подполковник милиции Шутко вернулся на Борисовщину на должность заместителя начальника РУВД.

С благодарностью за службу и наилучшими пожеланиям к новоиспеченному пенсионеру присоединился весь коллектив Борисовского РУВД.