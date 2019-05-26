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Майские атакуют! В Могилеве жуки объели дубовую рощу - люди переживают за деревья

27.05.2019 14:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевчане жалуются на майских жуков — те, говорят, объели едва ли не все молодые дубки в парке в пригороде. В стране будто нашествие майских: они объедают листья на деревьях, летят на свет, врезаясь в автомобили и окна, сообщает ОНТ. Люди поговаривают об экологической аномалии, но ученые успокаивают: все идет как положено.

Жители деревни Буйничи под Могилевом говорят, что впервые видят такое количество майских жуков. Насекомые буквально за 2 дня объели листья на дубах, которые высадили тут несколько лет назад, жалуются местные.

Майский жук — по-научному хрущ — для растений является вредителем. Причем вредить он начинает уже на стадии личинки, которая живет под землей 4 года. Зародыш майского жука питается корнями, и если растение молодое, оно попросту не выживет.

И пока рыбаки собирают майских жуков как бесплатную приманку — для голавля, как правило, — другие продают хрущей ведрами.

Зачем и почем белорусы торгуют майскими жуками (спойлер: самые дорогие — в Новополоцке)

Ученые же говорят, что никакого нашествия майских жуков нет — просто их чуть больше, чем обычно, из-за теплой погоды.

— Когда температура прохладная, майские жуки выходят как бы постепенно, поэтому люди не замечают такой активности насекомых, — говорит заведующая кафедрой естествознания МГУ им. Кулешова Галина Тихончук.

 
Теги: Могилев
 
 
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Ученые же говорят, что хрущей немногим больше обычного - из-за теплой погоды.
 
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