|
Через два месяца в белорусских пассажирских поездах запретят курить
27.05.2019 13:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 27 июля в пассажирских поездах всех сообщений будет запрещено курить,
Напомним, в январе Александр Лукашенко
По документу нельзя будет дымить и в пассажирских поездах всех сообщений. Причем, любителей электронных сигарет это тоже касается.
В принципе, для тех, кто пользуется внутренними рейсами, ничего не изменится. Курить в составах, которые курсируют в пределах Беларуси, нельзя уже давно. Декрет скорее затронет поезда международного сообщения, например, Брест — Москва или Минск — Киев. Сейчас здесь
— Пока такими специально отведенными местами являются вторые тамбуры вагонов. Они называются «не рабочими», — пояснили TUT.BY. — Однако при пересечении границы, например в Украину, проводник снимает пепельницы.
Курить в составах, которые следуют по России и Украине, запрещено уже законами этих стран.
Тех, кто решит нарушить запрет, ждет наказание по ст. 17.9 КоАП, где максимальный штраф 4 базовых. В деньгах — это 102 рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 27 июля в поездах всех сообщений будет запрещено курить, сообщает сайт БЖД. Нововведение является одним из пунктов антитабачного декрета,.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)