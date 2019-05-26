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Через два месяца в белорусских пассажирских поездах запретят курить

27.05.2019 13:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 27 июля в пассажирских поездах всех сообщений будет запрещено курить, сообщает сайт БЖД. Нововведение является одним из пунктов антитабачного декрета, который подписал президент.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, в январе Александр Лукашенко подписал декрет № 2, который в народе прозвали антитабачным. Документ вступает в силу 27 июля и полностью запрещает курение: во вспомогательных помещениях жилых домов, лифтах, автомобилях, перевозящих детей до 14 лет, на детских площадках, рабочих местах в помещениях, территориях и в помещениях спортивно-оздоровительных лагерей, учреждениях образования, подземных переходах, на остановочных пунктах и посадочных площадках.

По документу нельзя будет дымить и в пассажирских поездах всех сообщений. Причем, любителей электронных сигарет это тоже касается.

В принципе, для тех, кто пользуется внутренними рейсами, ничего не изменится. Курить в составах, которые курсируют в пределах Беларуси, нельзя уже давно. Декрет скорее затронет поезда международного сообщения, например, Брест — Москва или Минск — Киев. Сейчас здесь предусмотрены места для курения.

— Пока такими специально отведенными местами являются вторые тамбуры вагонов. Они называются «не рабочими», — пояснили TUT.BY. — Однако при пересечении границы, например в Украину, проводник снимает пепельницы.

Курить в составах, которые следуют по России и Украине, запрещено уже законами этих стран.

Тех, кто решит нарушить запрет, ждет наказание по ст. 17.9 КоАП, где максимальный штраф 4 базовых. В деньгах — это 102 рубля.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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С 27 июля в поездах всех сообщений будет запрещено курить, сообщает сайт БЖД. Нововведение является одним из пунктов антитабачного декрета,.
 
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