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Белорусы готовятся к летним отпускам. О каких правилах не стоит забывать при выборе туроператора (+видео)

27.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Белорусы вовсю готовятся к летним отпускам. Какие страны вызывают интерес у наших граждан, о каких правилах не стоит забывать при выборе туроператора, рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1».

Белорусы готовятся к летним отпускам. О каких правилах не стоит забывать при выборе туроператора (+видео)

✈ Более 850 тысяч белорусов в прошлом году выехали за рубеж как организованные туристы и экскурсанты

Согласно официальным данным, более 850 тысяч белорусов в прошлом году выехали за рубеж как организованные туристы и экскурсанты. Пятая часть отправилась в страны СНГ, в Евросоюз – 28 %, в другие страны — свыше половины.

По данным турагентств, самыми популярными направлениями на время летнего отпуска у белорусов по-прежнему остаются Турция, Египет и Одесская область Украины, отели, где все включено и пляжный отдых в приоритете.

Несмотря на то, что Турция перешла на расчет туров в евро, за счет чего путевки только подорожали, она остается самой привлекательной страной для семейного отдыха.

Альтернатива Турции — Тунис. Длительное время из-за терактов в 2015 турбизнес был в упадке. Сейчас возросла безопасность, вернулись крупные европейские операторы.

Интерес возрос к Албании, ее называют последней загадкой Европы.

Белые песчаные пляжи омывают 2 моря, комфортный климат — природа не хуже Мальдив. Плюс непохожая культура и невысокие цены. И до ноября безвиз.

✈ Без штампа белорусы могут отправиться в 41 страну

Кстати, без штампа белорусы могут отправиться в 41 страну. Например, в Израиле и Грузии пребывание для белорусских граждан 90 дней, в Сербии – 30, Узбекистан не ограничивает.Стоит ознакомиться с правилами перевозки багажа и ручной клади.

Избежать неприятностей в стране пребывания поможет предварительное знакомство с ее культурными и религиозными особенностями, а также правилами ввоза и вывоза запрещенных вещей и веществ. Стоит ознакомиться с правилами перевозки багажа и ручной клади.

Владимир Дранников, замначальника службы Национального аэропорта Минск: «Существуют международные требования по максимальному размеру ручной клади. Каждая авиакомпания может их только уменьшать. Увеличивать не имеет право. Система автоматического возврата лотков, которую аэропорт сейчас вводит в эксплуатацию, — это всего лишь инструмент, который позволяет контролировать соблюдение аэропортом требований авиакомпаний по перевозке ручной клади».

✈ Не забудьте проверить вашу туристическую компанию в реестре на сайте Минспорта и туризма

На курортные авианаправления летом стабильный спрос, дешевые билеты разбирают еще в холодный сезон, говорят специалисты белорусской авиакомпании. Результат прошлого года: пассажиропоток в Батуми за 3 летних месяца выше, чем за этот же зимний период, в 8 раз, в Ларнаку — почти в 10, Интересуемся, когда покупать билеты по сниженным ценам.

Эксперты туротрасли советуют готовиться к отдыху еще зимой, когда отели выставляют самые выгодные цены. Если только созрели для отпуска, ищите горячие туры. При этом не забудьте проверить вашу туристическую компанию в реестре на сайте Минспорта и туризма, ознакомиться с отзывами в Интернете, затем уточнить условия договора. Если все устроило, берите тур и отправляйтесь в лето.

Источник: tvr.by

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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