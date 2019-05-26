К Международному дню защиты детей на Гродненщине проводится благотворительная акция для помощи воспитанникам детских домов и детям-сиротам

Источник материала: Полымя

Центр помощи «Вера» объявляет к Международному дню защиты детей сбор игрушек и вещей в поддержку детей-сирот, воспитанников детских домов региона.





В трех детских домах города Гродно и Гродненской области воспитывается более 150 детей до 18 лет. Центр помощи «Вера» оказывает им адресную помощь и передает средства гигиены, одежду, игрушки. Только с начала этого года в детские дома было передано более четырех тысяч подгузников, пятьсот упаковок влажных салфеток и других средств гигиены на общую сумму более четырех тысяч белорусских рублей.

Сотрудники Центра помощи «Вера» посещают ребят в детских домах с анимационными и развлекательными программами, реализуют проекты и проводят благотворительные акции в поддержку детей-сирот. Каждую неделю волонтеры навещают детей, которые находятся на лечении в детском отделении.

Например, к Новому году проводится благотворительная акция с письмами детей «Новогоднее чудо», к 1 июня – Международному дню защиты детей – благотворительная акция «Счастливое детство» и многие другие. Оказание помощи детям-сиротам – это не разовая акция Центра, а постоянная кропотливая работа в поддержку детей.

Подарить детям повод для улыбки и радости – значит сделать этот мир светлее. Каждый из нас способен подарить этим детям немного радости и внимания. Ведь они не просят дорогих подарков, они, как и все дети, нуждаются в простых вещах.

Вы можете поддержать детей-сирот, передав для них:

— сказки, книжки, энциклопедии,

— раскраски, фломастеры, карандаши, альбомы для рисования,

— игрушки, наборы для творчества, настольные и развивающие игры.

Игрушки принимаются из любого материала, за исключением мягких. Накануне 1 июня все подарки будут переданы детям детских домов. Информация по итогам акции будет размещена на сайте www.c-vera.by.

Свой подарок для детей-сирот можно привезти или выслать по адресу: 230003, г. Гродно, пр-т Космонавтов 60/3, Центр помощи «Вера». Справки по телефону: +375 33 61 333 61.

Если вы хотите помочь детям-сиротам, но нет возможности передать подарок в офис, можно внести целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Сироты:

1. Банковский благотворительный счет.

Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

2.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ «ВЕРА»

– Пожертвования.

В открывшейся платежной форме вам будет предложено дважды заполнить Ф.И.О.: в одной строке вы указываете вашу фамилию (по желанию), во второй строке вы указываете «Сироты». Вводите сумму пожертвования и подтверждаете данный платеж.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

3. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 ПРОБЕЛ сироты ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 сироты 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

Передавая для детей игрушки, книжки, наборы для творчества или сделав пожертвование, вы будете знать, что есть ребенок, которого вы согрели своим вниманием, ребенок, чья жизнь стала чуточку лучше благодаря вашей помощи.

Источник: grodnonews.by (текст: Юлия ТИМОЩУК)