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В Минске ночью горел магазин, рассматривается версия поджога
27.05.2019 14:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночью 27 мая в столице горел магазин. Рассматривается версия поджога. Об этом
Пожар в магазине по улице Лынькова, 81 случился вскоре после полуночи 27 мая. Жители соседних домов сообщили, что горит крыша магазина, в 00.34.
Когда приехали спасатели, кровля магазина была полностью охвачена пламенем.
Пожар повредил крышу и продукцию, закопчены помещения в магазине. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировали в 1.12.
Сейчас устанавливается причина пожара. Рассматривается версия — поджог.
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Когда приехали спасатели, кровля магазина на Лынькова была полностью охвачена пламенем
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