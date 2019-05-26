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В Минске ночью горел магазин, рассматривается версия поджога

27.05.2019 14:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 27 мая в столице горел магазин. Рассматривается версия поджога. Об этом сообщает МЧС Минска.


Фото: МЧС Минска

Пожар в магазине по улице Лынькова, 81 случился вскоре после полуночи 27 мая. Жители соседних домов сообщили, что горит крыша магазина, в 00.34.

Когда приехали спасатели, кровля магазина была полностью охвачена пламенем.

Пожар повредил крышу и продукцию, закопчены помещения в магазине. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировали в 1.12.

Сейчас устанавливается причина пожара. Рассматривается версия — поджог.

 
Теги: Минск
 
 
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Когда приехали спасатели, кровля магазина на Лынькова была полностью охвачена пламенем
 
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