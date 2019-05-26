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Последний звонок для сморгонских выпускников прозвенит 30 мая
27.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов в Сморгонском районе прозвенит 30 мая. В этот день в школах пройдут торжественные линейки.
Расписание торжественных линеек в школах Сморгонского района:
СШ №1 – 12.00 – 14.00;
СШ №2 – 10.00 – 12.00;
СШ №3 – 12.00 – 13.30;
Гимназия – 12.00 – 14.00;
СШ №5 – 9.00 – 10.00;
СШ №6 – 10.00 – 11.00;
СШ №7 – 13.00 – 14.00;
Войстомский ясли-сад - БШ – 11.00 – 12.00;
Вишневский ясли-сад – СШ – 10.00 – 11.00;
Жодишковский ясли-сад – СШ – 10.00 – 11.00;
Залесский ясли-сад – СШ – 12.00 – 14.00;
Кревский ясли-сад – СШ – 12.00 – 13.00;
Синьковский ясли-сад – СШ – 12.00 – 13.00;
Сольская СШ – 10.00 – 11.00;
Сыроваткиннский ясли-сад СШ – 13.00 – 14.00.
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Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов в Сморгонском районе прозвенит 30 мая. В этот день в школах пройдут торжественные линейки.
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