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Последний звонок для сморгонских выпускников прозвенит 30 мая

27.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов в Сморгонском районе прозвенит 30 мая. В этот день в школах пройдут торжественные линейки.

Расписание торжественных линеек в школах Сморгонского района:

СШ №1 – 12.00 – 14.00;

СШ №2 – 10.00 – 12.00;

СШ №3 – 12.00 – 13.30;

Гимназия – 12.00 – 14.00;

СШ №5 – 9.00 – 10.00;

СШ №6 – 10.00 – 11.00;

СШ №7 – 13.00 – 14.00;

Войстомский ясли-сад - БШ – 11.00 – 12.00;

Вишневский ясли-сад – СШ – 10.00 – 11.00;

Жодишковский ясли-сад – СШ – 10.00 – 11.00;

Залесский ясли-сад – СШ – 12.00 – 14.00;

Кревский ясли-сад – СШ – 12.00 – 13.00;

Синьковский ясли-сад – СШ – 12.00 – 13.00;

Сольская СШ – 10.00 – 11.00;

Сыроваткиннский ясли-сад СШ – 13.00 – 14.00.

 
 
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Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов в Сморгонском районе прозвенит 30 мая. В этот день в школах пройдут торжественные линейки.
 
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