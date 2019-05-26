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В Столинском районе резко поднялся уровень воды в Горыни

27.05.2019 15:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На реке Горынь ежедневно фиксируется подъем уровня воды, сообщает «Медиа-Полесье» со ссылкой на Пинский межрайоный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.


В районе гидрологического поста «Викоровичи» на реке Горынь в Столинском районе она поднялась до отметки в 533 см. За прошедшие сутки добавилось 18 сантиметров, а с начала месяца — 331 см. Вода вышла на пойму.

В Припяти тем временем, по данным гидрологического поста «Любанский мост» в Пинском районе, вода за прошедшие сутки упала на 7 см и сегодня держится на отметке 76 см.

Уровень воды в Цне составляет 155 см (-1), Лани — 146 (-14), Стыре — 304 (+4), Пине — 146 (-7), Ясельде — 157 (-1), Ствиге — 351 (+7).

 
 
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За прошедшие сутки добавилось 18 см, с начала месяца - больше 3 метров.
 
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