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В Минской области за оружие и наркотики будут судить вора в законе и еще двух человек

27.05.2019 17:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минской области будут судить троих мужчин, один из которых — вор в законе, сообщает СК.


Снимок из архива. Фото: пресс-служба МВД

Обвиняемых трое: 41-летний уроженец Азербайджана и его 42-летний земляк, а также 35-летний уроженец Брестской области. Их задержали в ноябре прошлого года.

Первый из них, Рашад Мамед оглы Исмаилов (по прозвищу Рашад Гянджинский) имеет статус вора в законе, сообщала милиция. Имеет судимости за тяжкие преступления, контролировал азербайджанскую диаспору в Украине.

Все трое фигурировали в делах о корыстно-насильственных преступлениях в отношении бизнесменов, владеющими ТЦ и оптовыми рынками в различных регионах.

«В арендуемом мужчинами домике в Минском районе и автомобиле, на котором они приехали из России, были обнаружены и изъяты пистолеты Макарова и ТТ, 14 боевых патронов, 5,8 грамма опасного наркотического средства — гашиша», — рассказали в СК.

У вора в законе нашли поддельный российский паспорт на имя вымышленного человека, который он использовал для приезда в Беларусь и посещения в Минске игорных заведений.

мужчинам предъявили обвинения по ряду статей Уголовного кодекса (в зависимости от совершенного): использование подложного документа, незаконное перемещение через границу и оборот оружия и боеприпасов, а также незаконный без цели сбыта оборот наркотиков.

Все фигуранты остаются под стражей, дело уже передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Их задержали с оружием и наркотиками в одном из гостиничных комплексов под Минском осенью 2018-го.
 
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