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Букет сирени появился даже в кабинете Лукашенко. Эксперт о том, как правильно срезать соцветия

27.05.2019 17:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сезон цветения сирени многие ставят у себя дома красивые букеты. Даже в рабочем кабинете президента во Дворце Независимости во время доклада вице-премьера Владимира Дворника и главы Комитета госконтроля Леонида Анфимова, моменты из которого показали по «Беларусь 1», был замечен красивый букет. Мы спросили у ученых, как правильно срезать сирень и что делать, чтобы она дольше простояла.


Наталья Македонская, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси, объясняет: несмотря на то, что в народе считается, что сирень любит, когда ее ломают, ломать ветки нельзя, а вот срезать соцветия можно. Это поможет кустарнику набраться сил и цвести с большей силой в следующем году.

—  Если разумно срезать соцветия, то вреда не будет, если обломать весь куст, то вред будет большой, — объясняет специалист. — Считается, что растение может вытерпеть, если срезать 1/3 цветов. Если ломать ветки сирени, то на этом месте появляются раны, туда может попасть инфекция и растение заболеет.


В рабочем кабинете президента во Дворце Независимости во время доклада вице-премьера Владимира Дворника и главы Комитета госконтроля Леонида Анфимова, моменты из которого показали по «Беларусь 1», тоже букет сирени. Скриншот «Панорамы» на канале «Беларусь 1»

Ученый предположила, откуда появилось мнение, что сирень любит, когда ее ломают:

— Есть метод омоложения кустарника: когда ветки старого куста обрезают под пень, тогда новые начинают активнее расти.

Чтобы букет из сирени стоял дольше, специалист советует срезать небольшие веточки. Сирень на длинных ветках хуже стоит. С веточек нужно удалить все листья. Это поможет цветам простоять дольше, так как они не будут конкурировать с листьями за воду. Если эстетически в букете не хватает зелени, то лучше всего отдельно срезать веточку с листьями без соцветия и добавить ее в букет. Лучше всего срезать сирень рано утром или поздно вечером, когда прохладно. Это тоже поможет ей простоять дольше.


Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Если вам подарили сирень, а она, пока донесли до дома, немного завяла, есть способ, как цветы реанимировать. Нужно убрать все листья и поставить цветы в горячую воду. Сами цветы сбрызнуть холодной водой, а на них надеть пакет. Горячая вода быстро поднимется по сосудам ветки к цветам и остынет. Это поможет цветам вернуть красивый вид.

 
 
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Мы спросили у ученых, как правильно срезать сирень и что делать, чтобы она дольше простояла.
 
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