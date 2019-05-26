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Букет сирени появился даже в кабинете Лукашенко. Эксперт о том, как правильно срезать соцветия
27.05.2019 17:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В сезон цветения сирени многие ставят у себя дома красивые букеты. Даже в рабочем кабинете президента во Дворце Независимости во время доклада вице-премьера Владимира Дворника и главы Комитета госконтроля Леонида Анфимова, моменты из которого показали по
Наталья Македонская, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси, объясняет: несмотря на то, что в народе считается, что сирень любит, когда ее ломают, ломать ветки нельзя, а вот срезать соцветия можно. Это поможет кустарнику набраться сил и цвести с большей силой в следующем году.
— Если разумно срезать соцветия, то вреда не будет, если обломать весь куст, то вред будет большой, — объясняет специалист. — Считается, что растение может вытерпеть, если срезать 1/3 цветов. Если ломать ветки сирени, то на этом месте появляются раны, туда может попасть инфекция и растение заболеет.
Ученый предположила, откуда появилось мнение, что сирень любит, когда ее ломают:
— Есть метод омоложения кустарника: когда ветки старого куста обрезают под пень, тогда новые начинают активнее расти.
Чтобы букет из сирени стоял дольше, специалист советует срезать небольшие веточки. Сирень на длинных ветках хуже стоит. С веточек нужно удалить все листья. Это поможет цветам простоять дольше, так как они не будут конкурировать с листьями за воду. Если эстетически в букете не хватает зелени, то лучше всего отдельно срезать веточку с листьями без соцветия и добавить ее в букет. Лучше всего срезать сирень рано утром или поздно вечером, когда прохладно. Это тоже поможет ей простоять дольше.
Если вам подарили сирень, а она, пока донесли до дома, немного завяла, есть способ, как цветы реанимировать. Нужно убрать все листья и поставить цветы в горячую воду. Сами цветы сбрызнуть холодной водой, а на них надеть пакет. Горячая вода быстро поднимется по сосудам ветки к цветам и остынет. Это поможет цветам вернуть красивый вид.
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Мы спросили у ученых, как правильно срезать сирень и что делать, чтобы она дольше простояла.
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