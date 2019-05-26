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15 постов, патрули, кинологи и собаки. Стадион «Динамо» усиленно охраняют перед Европейскими играми
27.05.2019 19:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По периметру стадиона «Динамо» выставили 15 постов и два патрульных наряда. Кинологи с собаками проверяют все машины, которые приезжают на стадион. Это делают ради безопасности стадиона во время Европейских игр,
Внутренние войска стали охранять «Динамо» почти за месяц до II Европейских игр. По периметру стадиона выставили 15 постов и два патрульных наряда. Они должны «не допустить переброс посторонних предметов через забор и несанкционированное проникновение граждан на территорию охраняемого объекта».
Военнослужащие-кинологи войсковых частей 7434 и 5448 досматривают машины, которые прибывают на стадион.
Кинологи дежурят по 12 часов, на каждом контрольно-пропускном пункте дежурят посменно по две служебные собаки. Это нужно, чтобы не допустить провоза на стадион взрывоопасных предметов.
Видео:
Пока транспортных средств на «Динамо» прибывает немного, но уже в ближайшую неделю ожидается более 60 фур с грузом.
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Кинологи с собаками проверяют все машины, которые приезжают на стадион
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