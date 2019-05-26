15 постов, патрули, кинологи и собаки. Стадион «Динамо» усиленно охраняют перед Европейскими играми

Источник материала: Tut.by

По периметру стадиона «Динамо» выставили 15 постов и два патрульных наряда. Кинологи с собаками проверяют все машины, которые приезжают на стадион. Это делают ради безопасности стадиона во время Европейских игр, сообщает пресс-служба внутренних войск МВД.



Фото: TUT.BY

Внутренние войска стали охранять «Динамо» почти за месяц до II Европейских игр. По периметру стадиона выставили 15 постов и два патрульных наряда. Они должны «не допустить переброс посторонних предметов через забор и несанкционированное проникновение граждан на территорию охраняемого объекта».

Военнослужащие-кинологи войсковых частей 7434 и 5448 досматривают машины, которые прибывают на стадион.



Фото: TUT.BY

Кинологи дежурят по 12 часов, на каждом контрольно-пропускном пункте дежурят посменно по две служебные собаки. Это нужно, чтобы не допустить провоза на стадион взрывоопасных предметов.

Видео: МВД Беларуси

Пока транспортных средств на «Динамо» прибывает немного, но уже в ближайшую неделю ожидается более 60 фур с грузом.



Фото: TUT.BY