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Курение во всех белорусских пассажирских поездах будет запрещено с 27 июля
27.05.2019 18:04 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курение во всех белорусских пассажирских поездах будет запрещено с 27 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской железной дороги.
С 27 июля запрещается курение в пассажирских поездах всех сообщений. Эта норма закреплена в пункте 35 главы 11 Положения о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака, утвержденного декретом от 24 января 2019 года
Прежними правилами было разрешено курить в поездах дальнего следования, в которых предусмотрены места, специально предназначенные для курения.
В БЖД напомнили, что при проезде по территории России и Украины курение в поездах запрещено.-0-
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27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курение во всех белорусских пассажирских поездах будет запрещено с 27 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской железной дороги....
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