С разметкой и в два уровня. Как выглядят парковки самокатов возле детских садов в Минске

Источник материала: Tut.by

На минских улицах можно видеть все больше самокатов. Мода не проходит мимо даже самых маленьких горожан. TUT.BY попросил родителей малышей показать, как выглядят парковки у столичных детских садов по утрам. Показываем!



Детский сад № 264

Первые два снимка — из двора детского сада № 264 в Малиновке. Для транспорта, на котором сюда приезжает ребятня, организовали настоящую парковку — с разметкой.

Чтобы всем самокатам нашлось место, пришлось соорудить многоуровневую парковку!



Детский сад № 264

«Да, в Малиновке с парковками беда!» — говорит один из родителей. И, судя по фото из детского садика № 542, теперь эта фраза не только о местах для автомобилей.



Детский сад № 542

На парковке перед детским садиком № 366 (на Сурганова) есть свободные места, но обычно все занято, рассказывают родители.



Детский сад № 366



Детский сад № 366

Во дворе детского садика № 534 (в Кунцевщине) на два снимка попало больше тридцати самокатов. Родители смеются: это пятничное фото, обычно больше раза в два! Благо двор большой и мест для парковки хватает.



Детский сад № 534



Детский сад № 534

Как на работу, на самокатах гоняют малыши из детского садика № 568, что на улице Есенина. Паркуются со всех сторон постройки во внутреннем дворике. Места — впритык!



Детский сад № 568



Детский сад № 568

Есть любители самокатов и в детском садике № 495 в Уручье, но здесь многие все-таки остаются поклонниками олдскула — велосипедов.



Детский сад № 495



Детский сад № 495

А это — «стихийные» парковки самокатов у детского садика № 439 (на улице Максима Танка).



Детский сад № 439



Детский сад № 439

А вот — милая стоянка самокатов во дворе детского сада № 557 на Рафиева.



Детский сад № 557

Есть поклонники самокатов и в детском саду № 511 на Червякова. Судя по двум снимкам, на трех водителей самокатов здесь приходится один велосипедист.



Детский сад № 511



Детский сад № 511

Ну и напоследок — еще одна наводненная транспортными средствами стоянка — на этот раз в саду № 489 в Кунцевщине.



Детский сад № 489

А как выглядят парковки для самокатов в ваших детских садиках?