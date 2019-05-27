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Новый автовокзал Бреста открылся этой ночью. Смотрите, как он выглядит и работает

28.05.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28 мая в 3.00 брестский автовокзал открыл свои двери по новому адресу. Теперь он располагается в современном здании на улице Орджоникидзе, 12.


До 1.00 автовокзал принимал пассажиров в старом здании возле колхозного рынка. Затем он закрылся на технологический перерыв. За два часа все службы переехали в новое здание и в 3.00 автовокзал начал работу в привычном режиме, но на новом месте.


Первым гостем стал автобус сообщением Минск-Варшава, который отбыл с 13 платформы ровно в 3.00. За ним приехал автобус на Бялу-Подляску через Тересполь. Водитель-поляк расположением нового автовокзала остался доволен: «Сюда проще заезжать».


Автовокзал сейчас, а подземный переход — на будущее

Над концепцией нового автовокзала архитекторы работали практически год. Первый проект разработали еще в 2014 году. По первоначальному плану автовокзал должен был располагаться рядом с бывшей лютеранской кирхой, площади которой планировалось также задействовать. Позже проектировщики решили не затрагивать исторический образ культового сооружения и здание перенесли в створ улицы Карла Маркса, писала «Заря».


Однако здесь возникла другая проблема. Новострой загораживал бы вид на шпиль железнодорожного вокзала, который является историко-культурной ценностью и визитной карточкой города. Авторы проекта нашли решение и этой дилемме. Центральную и заднюю части нового автовокзала остеклили, сделав их прозрачными. Благодаря этому сооружение не заслоняет своего железнодорожного брата.

Пропускная способность нового брестского автовокзала — 5 тысяч пассажиров. Транспорт принимают 13 посадочных платформ, которые находятся со стороны железной дороги.


Центральную часть здания занимает зал ожидания на 250 пассажиров. В одном крыле располагаются кафе, камеры для багажа и туалеты, в другом — билетные кассы. На привокзальной территории обустроили парковку на 88 мест, провели троллейбусную линию.


Информационные стенды и вывески на новом автовокзале в Бресте оформлены на белорусском, русском и английском языках. Объявления также озвучиваются на трех языках. Венчает здание надпись «Аўтавакзал Брэст».


Подземного перехода между авто и железнодорожным вокзалами нет. Его строительство оставили на будущее.


На новый автовокзал с сопутствующей инфраструктурой в областном бюджете было предусмотрено 11,5 млн рублей, сообщал ранее «Вечерний Брест».


Торговый объект с паркингом?

Старое здание автовокзала было построено в 1963 году. По тем временам главным доводом в пользу его размещения на улице Мицкевича была его близость к колхозному рынку. По данным за 1 января 1986 года он ежесуточно отправлял 272 автобуса. Что будет на его месте пока не известно.

В прошлом году, во время презентации детального плана исторической части Бреста, архитекторы предложили переоборудовать освободившееся сооружение под торговый объект с пристройкой многоуровневого паркинга.


Брестский автовокзал, 1970 год (фото из семейного архива Юрия Макарчука)
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Над концепцией нового автовокзала архитекторы работали практически год. Первый проект разработали еще в 2014 году.
 
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