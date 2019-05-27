Дерзкое убийство, давление и риски, Зеленский на Донбассе и проводы Терезы - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

На этой неделе жарко не будет, обещают нам синоптики (не забывайте по утрам зонты и берегитесь майских жуков !). А пока вы пьете свой утренний кофе, очень рекомендуем прочесть вот это большое, но полезное и интересное интервью кардиолога об артериальном давлении. Вот вы, например, знали, что когда меряешь давление несколько раз, не нужно выводить среднее арифметическое? И что пожилые люди даже будут здоровее с высоким давлением (а мы с вами — точно нет)? Что можно и при высоком давлении побаловать себя чашкой кофе — главное, понимать, какой должна быть та чашка и тот кофе? Если нет — то срочно читайте ! Ну, а потом уже можно переходить к остальным новостям понедельника.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





Ну что, в Литве на выборах уже точно победил Гитанас Науседа : он набрал в 2 раза больше голосов, чем его конкурент (ка). Давайте знакомиться с его семьей : супруга — эксперт по протоколу, дочери живут и учатся за границей. Наша редактор Ульяна Бобоед так прокомментировала это все в своем фейсбук: «Второй тур, гендерный баланс… И все — уходящая, проигравшая и победивший — звонят, благодарят друг друга, желают успехов. Это какая-то интеллигентная политическая жизнь, о самой возможности которой мы… забыли много лет назад. И эта жизнь всего 170 км от Минска. Она есть, она существует».

на выборах : он набрал в 2 раза больше голосов, чем его конкурент (ка). : супруга — эксперт по протоколу, дочери живут и учатся за границей. Наша редактор Ульяна Бобоед так прокомментировала это все в своем фейсбук: «Второй тур, гендерный баланс… И все — уходящая, проигравшая и победивший — звонят, благодарят друг друга, желают успехов. Это какая-то интеллигентная политическая жизнь, о самой возможности которой мы… забыли много лет назад. И эта жизнь всего 170 км от Минска. Она есть, она существует». Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку — на Донбасс. Как это было — смотрите здесь . Напомним, во время инаугурации он заявил , что одна из главных его целей — урегулировать там ситуацию.

совершил первую рабочую поездку — на Донбасс. . Напомним, во время инаугурации он , что одна из главных его целей — урегулировать там ситуацию. Проводим Терезу Мэй? Женщины вообще оставляют в истории Британии глубокий след, причем в самые переломные моменты ее истории. Сводные сестры Кровавая Мэри и Елизавета Великая и их мать и мачеха Анна Болейн, безвольная королева Анна Стюарт, наши современницы Елизавета II и Маргарет Тэтчер — те, чьи достижения и ошибки сделали Британию тем, что она есть сегодня. То же касается и Терезы Мэй, хотя в ее случае о достижениях говорить не приходится, только о серьезных промахах. Давайте посмотрим на результаты премьерства Терезы Мэй и на то, чего нам ждать от тех, кто придет ей на смену .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ





О СПОРТЕ

Давайте о хоккее. Во-первых, мы вчера узнали предварительный состав групп на ЧМ-2020, который пройдет в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Во-вторых, радуемся, что по итогам сезона-2018/19 сборная Беларуси не потеряла позиций в мировом рейтинге. Хорошего нам нового сезона в элите — и смотрите, кто станет соперниками белорусов на первой стадии ЧМ-2020 .

Все новости понедельника, 27 мая

Кстати. Если думаете сходить в кино на этой неделе, тот вот вам традиционный список самых кассовых фильмов проката от нашей «Афиши». Сразу во всех кинотеатрах Минска лидирует тройка одних и тех же фильмов — и знаете, кто (неожиданно!) на первом месте ?!

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY