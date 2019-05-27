Дерзкое убийство, давление и риски, Зеленский на Донбассе и проводы Терезы - все за вчера

На этой неделе жарко не будет, обещают нам синоптики (не забывайте по утрам зонты и берегитесь майских жуков!). А пока вы пьете свой утренний кофе, очень рекомендуем прочесть вот это большое, но полезное и интересное интервью кардиолога об артериальном давлении. Вот вы, например, знали, что когда меряешь давление несколько раз, не нужно выводить среднее арифметическое? И что пожилые люди даже будут здоровее с высоким давлением (а мы с вами — точно нет)? Что можно и при высоком давлении побаловать себя чашкой кофе — главное, понимать, какой должна быть та чашка и тот кофе? Если нет — то срочно читайте! Ну, а потом уже можно переходить к остальным новостям понедельника.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Генпрокурор Александр Конюк на прошлой неделе поддержал предложение о публикации деклараций чиновников, занимающих высокие посты. Какие аргументы есть у сторонников и противников публикования данных о собственности и доходах чиновников? Мы спросили, как относятся к предложению депутаты и чиновники. Ермошина, например, считает, что «если человек переходит на высокую должность, он должен знать, на что он соглашается, в том числе и на это. Может быть, ему это и не нравится, но он на это идет добровольно. Кто не хочет — вправе отказаться от продолжения работы в такой должности».
Через два месяца в белорусских пассажирских поездах запретят курить. В принципе, для тех, кто пользуется внутренними рейсами, ничего не изменится. Курить в составах, которые курсируют в пределах Беларуси, нельзя уже давно. Давайте расскажем, кого затронут нововведения.
Наконец-то раскрыли дело об убийстве 41-летнего бизнесмена из Березино Сергея Метельского. Преступление было совершено осенью 2016-го — и уже казалось «висяком». Только спустя несколько лет у следствия появились обвиняемые, и главный фигурант — экс-сотрудник одного из спецподразделений Беларуси. Оказывается, один из них взялся выполнить заказ третьей стороны по возвращению долга от Метельского на сумму более 400 тысяч долларов. В награду рассчитывал получить 30 тысяч — но тут произошел эксцесс исполнителя… Как все было — расскажем здесь.
Ну что, в Литве на выборах уже точно победил Гитанас Науседа: он набрал в 2 раза больше голосов, чем его конкурент (ка). Давайте знакомиться с его семьей: супруга — эксперт по протоколу, дочери живут и учатся за границей. Наша редактор Ульяна Бобоед так прокомментировала это все в своем фейсбук: «Второй тур, гендерный баланс… И все — уходящая, проигравшая и победивший — звонят, благодарят друг друга, желают успехов. Это какая-то интеллигентная политическая жизнь, о самой возможности которой мы… забыли много лет назад. И эта жизнь всего 170 км от Минска. Она есть, она существует».
Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку — на Донбасс. Как это было — смотрите здесь. Напомним, во время инаугурации он заявил, что одна из главных его целей — урегулировать там ситуацию.
Проводим Терезу Мэй? Женщины вообще оставляют в истории Британии глубокий след, причем в самые переломные моменты ее истории. Сводные сестры Кровавая Мэри и Елизавета Великая и их мать и мачеха Анна Болейн, безвольная королева Анна Стюарт, наши современницы Елизавета II и Маргарет Тэтчер — те, чьи достижения и ошибки сделали Британию тем, что она есть сегодня. То же касается и Терезы Мэй, хотя в ее случае о достижениях говорить не приходится, только о серьезных промахах. Давайте посмотрим на результаты премьерства Терезы Мэй и на то, чего нам ждать от тех, кто придет ей на смену.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Мы продолжаем проект «Люди на границе» — и наш Леша Судников съездил в литовскую деревню Сакалине, в какой-то мере уникальное место: здесь живет всего 91 человек, а сама она находится на границе НАТО, ЕС, Литвы и Беларуси. Хотите, расскажем, как жить, если через твой участок проходит граница, и каково это — быть разделенной границей с сестрой?
Читали, что друг нашего президента купит квартиру минской студентке, которая стала финалисткой проекта на НТВ? Как думаете, кто это такой меценат (спойлер: квартиру он купит не только ей)? А еще одна маленькая минчанка выиграла шоу «Голос. Дети» — и получила немалую сумму призовых. Узнали, как потратит.
Знакомьтесь — Плюша. У нее лапки и лучший в мире хозяин Олег. Мужчина возит свою кошку на своем плече на велосипеде, а та тащится. Мы (да и все кошки мира, уверены!) очень за такой способ передвижения — мило же! А вот малыши из минских детсадов выбирают яркие разноцветные самокаты — и это тоже очень мило.
Давайте о хоккее. Во-первых, мы вчера узнали предварительный состав групп на ЧМ-2020, который пройдет в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Во-вторых, радуемся, что по итогам сезона-2018/19 сборная Беларуси не потеряла позиций в мировом рейтинге. Хорошего нам нового сезона в элите — и смотрите, кто станет соперниками белорусов на первой стадии ЧМ-2020.
Кстати. Если думаете сходить в кино на этой неделе, тот вот вам традиционный список самых кассовых фильмов проката от нашей «Афиши». Сразу во всех кинотеатрах Минска лидирует тройка одних и тех же фильмов — и знаете, кто (неожиданно!) на первом месте?!
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