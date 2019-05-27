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Дерзкое убийство, давление и риски, Зеленский на Донбассе и проводы Терезы - все за вчера

28.05.2019 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

На этой неделе жарко не будет, обещают нам синоптики (не забывайте по утрам зонты и берегитесь майских жуков!). А пока вы пьете свой утренний кофе, очень рекомендуем прочесть вот это большое, но полезное и интересное интервью кардиолога об артериальном давлении. Вот вы, например, знали, что когда меряешь давление несколько раз, не нужно выводить среднее арифметическое? И что пожилые люди даже будут здоровее с высоким давлением (а мы с вами — точно нет)? Что можно и при высоком давлении побаловать себя чашкой кофе — главное, понимать, какой должна быть та чашка и тот кофе? Если нет — то срочно читайте! Ну, а потом уже можно переходить к остальным новостям понедельника.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Генпрокурор Александр Конюк на прошлой неделе поддержал предложение о публикации деклараций чиновников, занимающих высокие посты. Какие аргументы есть у сторонников и противников публикования данных о собственности и доходах чиновников? Мы спросили, как относятся к предложению депутаты и чиновники. Ермошина, например, считает, что «если человек переходит на высокую должность, он должен знать, на что он соглашается, в том числе и на это. Может быть, ему это и не нравится, но он на это идет добровольно. Кто не хочет — вправе отказаться от продолжения работы в такой должности».
  • Макей вчера встретился с Лавровым. Говорили о Союзном государстве, взаимном признании виз и активности НАТО у наших границ. В целом же признали, что у нас нет «никаких проблем в отношениях». Макей, кстати, пригласил Лаврова на Европейские игры в Минске в конце июня. Как думаете, приедет?
  • А нам бы от них уехать… Говорят, жизнь минских автомобилистов из-за игр весьма усложнится и ездить по столице мы будем по-новому: на проспектах и некоторых улицах появятся специальные выделенные полосы для транспорта игр, кое-где запретят левые повороты. Водители, вы должны прочесть это заранее! Ой, и парковок у площадок игр, кстати, тоже не будет — добирайтесь как хотите общественным транспортом. А видели, как уже охраняют «Динамо»?!
  • Через два месяца в белорусских пассажирских поездах запретят курить. В принципе, для тех, кто пользуется внутренними рейсами, ничего не изменится. Курить в составах, которые курсируют в пределах Беларуси, нельзя уже давно. Давайте расскажем, кого затронут нововведения.
  • Наконец-то раскрыли дело об убийстве 41-летнего бизнесмена из Березино Сергея Метельского. Преступление было совершено осенью 2016-го — и уже казалось «висяком». Только спустя несколько лет у следствия появились обвиняемые, и главный фигурант — экс-сотрудник одного из спецподразделений Беларуси. Оказывается, один из них взялся выполнить заказ третьей стороны по возвращению долга от Метельского на сумму более 400 тысяч долларов. В награду рассчитывал получить 30 тысяч — но тут произошел эксцесс исполнителя… Как все было — расскажем здесь.


  • Ну что, в Литве на выборах уже точно победил Гитанас Науседа: он набрал в 2 раза больше голосов, чем его конкурент (ка). Давайте знакомиться с его семьей: супруга — эксперт по протоколу, дочери живут и учатся за границей. Наша редактор Ульяна Бобоед так прокомментировала это все в своем фейсбук: «Второй тур, гендерный баланс… И все — уходящая, проигравшая и победивший — звонят, благодарят друг друга, желают успехов. Это какая-то интеллигентная политическая жизнь, о самой возможности которой мы… забыли много лет назад. И эта жизнь всего 170 км от Минска. Она есть, она существует».
  • Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку — на Донбасс. Как это было — смотрите здесь. Напомним, во время инаугурации он заявил, что одна из главных его целей — урегулировать там ситуацию.
  • Проводим Терезу Мэй? Женщины вообще оставляют в истории Британии глубокий след, причем в самые переломные моменты ее истории. Сводные сестры Кровавая Мэри и Елизавета Великая и их мать и мачеха Анна Болейн, безвольная королева Анна Стюарт, наши современницы Елизавета II и Маргарет Тэтчер — те, чьи достижения и ошибки сделали Британию тем, что она есть сегодня. То же касается и Терезы Мэй, хотя в ее случае о достижениях говорить не приходится, только о серьезных промахах. Давайте посмотрим на результаты премьерства Терезы Мэй и на то, чего нам ждать от тех, кто придет ей на смену.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ


О СПОРТЕ

  • Давайте о хоккее. Во-первых, мы вчера узнали предварительный состав групп на ЧМ-2020, который пройдет в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Во-вторых, радуемся, что по итогам сезона-2018/19 сборная Беларуси не потеряла позиций в мировом рейтинге. Хорошего нам нового сезона в элите — и смотрите, кто станет соперниками белорусов на первой стадии ЧМ-2020.

Все новости понедельника, 27 мая

Кстати. Если думаете сходить в кино на этой неделе, тот вот вам традиционный список самых кассовых фильмов проката от нашей «Афиши». Сразу во всех кинотеатрах Минска лидирует тройка одних и тех же фильмов — и знаете, кто (неожиданно!) на первом месте?!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока вы пьете свой утренний кофе, очень рекомендуем прочесть большое, но полезное и интересное интервью кардиолога об артериальном давлении.
 
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