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«Поел меда и уснул - под голову даже подушку положил». Медведи пугают жителей Городокского района

28.05.2019 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Медведи все чаще наведываются в населенные пункты Городокского района. Косолапые заходят на пасеки, разрушают ульи, подходят к домам, сообщает телеканал «Витебск».

Дачник из деревни Латыгово встретился с медведем-шатуном зимой на охоте — мужчине повезло, что его защитила собака. Пенсионер рассказывает, что местные жители уже года два не ходят в лес за ягодами, так как боятся медведей. Звери мигрируют в Городокский район из соседней России.

Несколько лет назад медведь зашел во двор школы в деревне Пальминка. А совсем недавно животное встретил дачник из садового товарищества «Шухвосты». Медведь поел меда, развернул ульи, а затем улегся спать. Под голову даже положил подушку, которую нашел на участке.

— Мы не знаем, что делать! Стрелять нельзя — они в Красной книге. А как нам жить? — возмущаются местные жители.

 
Теги: Витебск
 
 
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Местные жители уже года два не ходят в лес за ягодами, так как боятся медведей. Звери мигрируют в Городокский район из соседней России.
 
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