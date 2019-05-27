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В Витебском зоопарке от бешенства умер лисенок. Ветврачи ищут людей, которые его туда принесли
28.05.2019 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебский зоопарк 22 мая принесли лисенка. Через два дня, 24 мая, животное умерло — у него обнаружили вирус бешенства.
Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии просит обратиться за медицинской помощью людей, которые принесли лисенка в зоопарк.
Бешенство — особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает головного мозга и вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти.
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В Витебский зоопарк 22 мая принесли лисенка. Через два дня, 24 мая, животное погибло - у него обнаружили вирус бешенства.
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