«Не надо считать лежачего пациента ребенком». Врач - о паллиативной помощи

Источник материала: Tut.by

При уходе за лежачими пациентами важно все делать так, чтобы человек сохранил чувство собственного достоинства. Так считает главный врач «Больницы паллиативного ухода «Хоспис» Наталья Георгиевна Наркевич. Каковы задачи паллиативной медицинской помощи, зачем лежачим пациентам нужна физкультура и что нужно знать о питании паллиативных пациентов — в нашем материале.

«Цель паллиатива — избавить от боли»

В 2014 году в Закон «О здравоохранении» впервые ввели понятие «паллиативная медицинская помощь». Это вид помощи при наличии у пациента неизлечимых заболеваний, которые ограничивают продолжительность жизни. Его цель — избавление от боли и облегчение других симптомов, когда возможности иных методов исчерпаны.

— Специалисты паллиативных служб могут оказывать помощь в купировании болевого синдрома онкологическим пациентам, которые проходят специальное лечение — химиотерапию, лучевую терапию, — рассказывает Наталья. — Мы помогаем также пациентам с дегенеративными заболеваниями нервной системы — боковым амиотрофическим склерозом (БАС), рассеянным склерозом, пациентам с осложнениями при сахарном диабете, при последствиях мозговых инсультов, травм, при вегетативных состояниях и так далее. Это могут быть пациенты, которые перенесли тяжелые инсульты или травмы и не восстановились после реабилитационных мероприятий, люди с различными генетическими, неврологическими заболеваниями.





В каждой области есть хосписы, отделения паллиативной медпомощи при многопрофильных стационарах или онкодиспансерах, кабинеты паллиативной помощи. В Беларуси сейчас функционируют более 450 стационарных паллиативных коек, 16 амбулаторных кабинетов и 11 выездных служб.

Пациент, который нуждается в паллиативной медпомощи, как правило, обращается в поликлинику или стационар. Например, его госпитализировали, провели обследование и выяснили, что заболевание находится на такой стадии, что человеку уже нельзя помочь специальными методами. Тогда его передают под опеку паллиативных служб.

— На дом выезжают специалисты, которые составляют программу наблюдения и обучают родственников уходу. У пациента может быть установлен катетер, трахеостома, назогастальный зонд, гастростома (специальная трубка, которая установлена в отверстие в передней брюшной стенке и ведет в желудок. — Прим. TUT.BY), и необходимо, чтобы родственники сами умели за ними ухаживать.





Одна из самых неприятных проблем, которая сопровождает лежачих пациентов, — пролежни, некроз мягких тканей. С ними очень трудно бороться, ведь для профилактики нужно поворачивать человека в постели каждые два часа.

— Важно соблюдать гигиену тела, следить за чистотой нательного и постельного белья. Его нужно своевременно менять, не допускать малейших складок простыни, крошек в постели. Кожу нужно обрабатывать специальными средствами. Она должна быть сухой и чистой, но в то же время увлажненной. Пролежни приводят к возникновению белковой недостаточности, поэтому, кроме обработки раны, пациенту важно организовать правильное питание, богатое легкоусвояемым белком. Это может быть обычная пища — белковые коктейли, йогурты, обогащенные белком. Тогда они будут хорошо заживать.

Неудобство при уходе за лежачими пациентами создает атрофия мышц и контрактуры — ограничение подвижности суставов. Становится невозможно разогнуть ноги и руки и полноценно их обработать. Длительное отсутствие движения может привести к массированным застойным процессам, поражениям внутренних органов. Поэтому важно уделять внимание лечебной и дыхательной гимнастике.

«Человеку нужно знать, что его не бросили»

Главный врач подчеркивает: с лежачими пациентами очень важно общаться.

— Даже с человеком, который находится в вегетативном состоянии и у которого отсутствует деятельность коры головного мозга, нужно разговаривать, давать ему слушать музыку, читать. Причем общение не должно чем-то отличаться от обычного диалога. Ни в коем случае не надо считать лежачего пациента ребенком. Это уже сформированный взрослый человек с собственным достоинством. Ему просто требуется уход.

Наталья рассказывает, что важно предупреждать человека, какую процедуру сейчас с ним будут проводить, особенно если за ним ухаживает не родственник, а сиделка, волонтер. Даже если пациент не в сознании, при проведении какой-то манипуляции — обработки кожных покровов, смене памперсов — нужно с ним разговаривать и объяснять, что вы собираетесь делать.





А если он все осознает, то тем более необходимо проговаривать свои действия, чтобы пациент не чувствовал себя неловко. Лежачий человек зависит от тех, кто его окружает. И самое главное, чтобы он сохранял чувство собственного достоинства.

— Если человек капризничает, он имеет на это право. Естественно, он может возражать в ответ на какие-либо действия со стороны ухаживающего. Но работник, который ухаживает за пациентом, должен сделать все для его блага. Правильный уход в значительной степени облегчает состояние пациента. Как правило, сотрудники отделений сестринского ухода, паллиативных отделений это понимают. Надо выполнять свои обязанности четко и правильно, не ущемляя интересы пациента, и не воспринимать на свой счет его обидные слова.





Однако не меньше, чем сам лежачий пациент, переживают тяжелые испытания и его родственники. Во всех отделениях паллиативной помощи в штате есть психолог и психотерапевт. Большую часть времени они работают с родными, потому что тем тяжело принять, что близкий человек в скором времени может уйти.

— Иногда родственники из лучших побуждений хотят непременно заставить пациента встать, не «залеживаться», больше двигаться, больше есть, — рассказывает Наталья. — Но порой это человеку не нужно. Возможно, ему гораздо важнее, чтобы с ним лишний раз поговорили, а то и просто посидели молча и дали понять, что близкие рядом, они его не бросили.

«Если не хочет мяса — не нужно навязывать»

Несмотря на то что лежачий пациент, казалось бы, просто лежит, его организм все равно тратит энергию. Поэтому Наталья советует: питание должно быть регулярным, но легкоусвояемым. Важно не допустить запоров или диареи.

— Все зависит от потребностей и даже диагноза человека. Например, у пациентов с БАС прогрессивно развивается атрофия мышц, им требуется гиперкалорическое питание. На определенной стадии развития заболевания обычную пищу таким пациентам сложно воспринимать, поэтому врач назначает специальные смеси. Это энтеральное питание, для которого используются смеси со всеми необходимыми белками, жирами, углеводами, микро- и макроэлементами в оптимальном соотношении.





Например, в 1−1,5 литрах питания содержится суточная норма необходимых веществ. Человек может пить смесь сам, маленькими глотками или через трубочку, это называется сипинг. В сипинговые смеси добавляют ароматизаторы со вкусом ванили, банана, яблока. Питание может вводиться в желудок через назогастральный зонд либо гастростому. Родственники пациентов, долгое время живущих с хроническими заболеваниями, уже обучены и делают это очень хорошо.

Иногда лежачие пациенты по той или иной причине отказываются от питания. Навязывать в таком случае тарелку с едой не нужно.

— У паллиативных пациентов, которые находятся ближе к терминальному состоянию, как правило, потребность в пище невысока. Надо ориентироваться на потребности. Часто на фоне онкологических заболеваний бывает извращение вкуса, например, отвращение к мясу. Значит, и не надо навязывать мясо. А если ему чего-то хочется, нужно удовлетворить эту потребность, но, возможно, в меньшем количестве. Дать не полбатона копченой колбасы, а кусочек, чтобы человек пососал его, почувствовал вкус. Для пациента это много значит.





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