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Начальник таможенного поста «Ошмянский» Леонарда Локтева 30 мая проведет прием граждан
28.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
30 мая с 11.00 до 14.00 – в здании ВПТО «Сморгонь Райагропромснаб» (г. Сморгонь, ул. Тракторная, 64) прием граждан по вопросам отбора кандидатов на службу в таможенные органы будет осуществлять начальник таможенного поста «Ошмянский» Леонарда Стефановна Локтева.
Телефон для справок (8 01593 4-99-03).
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30 мая с 11.00 до 14.00 – в здании ВПТО «Сморгонь Райагропромснаб» (г. Сморгонь, ул. Тракторная, 64) прием граждан по вопросам отбора кандидатов на службу в таможенные...
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