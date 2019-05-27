Безопасность труда. Работать неудобно?

Источник материала: Навiны Палесся





В связи с проводимым месячником безопасности труда в строительстве (1-31 мая) мобильная группа Столинского райисполкома провела обследование строительных организаций и объектов.

– В состав мобильной группы входят представители районной энергогазинспекции, РЦГиЭ, РОЧС, прокуратуры, управления по труду, занятости и социальной защите и Пинского межрайонного отдела Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда, – рассказал секретарь мобильной группы, главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите Пётр ВОЛОС. – Так как этот год является Годом безопасного труда в строительстве, то особое внимание уделяется именно этой отрасли.

На протяжении месячника мы в составе группы уже обследовали девять объектов, включая строительные организации ПМК-24, ДСПМК-32, ДРСУ-141, ДЭУ-26, с целью оказания практической и методической помощи руководителям и специалистам организаций в оперативном выявлении и устранении нарушений законодательства в области охраны труда при производстве работ.

Всего в ходе обследований было выявлено 91 нарушение в области охраны труда, пожарной и электробезопасности, производственной санитарии. Основное нарушение – ослабленный контроль за использованием средств индивидуальной защиты. Наниматель же снабжает работников всеми необходимыми средствами (касками, поясами, обувью и другими), но не везде работники ими пользуются или пользуются неправильно.

Вот, например, на одном из объектов некоторые работники надели каски, но не пристегнули их ремешком. Издали вроде и незаметно, но это нарушение. Многие объясняют свои нарушения тем, что в касках работать неудобно. Беспечность, халатное отношение к своему здоровью, а иногда и жизни, поражает. Ведь каска, застёгнутая на подбородочный ремень, может спасти жизнь.

Всем руководителям были выданы рекомендации с установленными сроками для исправления выявленных нарушений.

Александр НИКИФОРЕНКО

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