Полстолетия в медицине

Источник материала: Навiны Палесся





Николай Николаевич Вечорко отдал фельдшерскому делу и медицине более полстолетия своей жизни – 51 год. На днях он отпраздновал свой 70-летний юбилей.

Сразу хочется отметить тот факт, что юбиляр – личность популярная. Мы не могли поговорить даже пяти минут, чтобы не отвлечься на новый звонок с поздравлениями! И это не удивительно: Николай Николаевич – отец большого семейства (трое детей, пятеро внуков) и просто уважаемый человек. Уважаемый близкими, односельчанами, пациентами, коллегами…

На мой вопрос о главном качестве сельского доктора Николай Николаевич декларирует одно – наиболее ценное:

– Нужно относиться к своему делу и к людям с душой. По-другому никак…

Сам он от своего личного кредо не отступал никогда. Вкладывал в профессию всю душу и во время работы на ФАПах в Нечатово, Городной, Луке; и подчас недолгой (около года) работы на скорой помощи.

Сегодня Николай Николаевич на заслуженном отдыхе, но никогда не отказал в медицинской помощи односельчанам, которые, чего греха, иногда по старинке обращаются к Николаевичу. Медицина оставила след и в его душе, и в его жизни. И вдохновила на благородное дело других. Дело отца продолжает один из сыновей, который работает детским хирургом в Бресте. Племянник – заместитель главного врача в одной из столичных больниц…

О свободном времяпрепровождении в Луке, где родился и живёт Николай Вечорко, можно в принципе и не спрашивать! Дом юбиляра находится в буквальном смысле на лоне природы. Со всеми вытекающими: разумеется, тихая охота за грибами и клюквой; разумеется, клубничный оазис. Но это не всё. Последние 15 лет Николай Николаевич увлекается пчеловодством. Столько внуков – как обойтись без природного иммуномодулятора — мёда?

…Юбиляра с 70-летием приехали поздравить главный врач района Виктор Мойсюк и председатель первичной проф-союзной организации УЗ «Столинская ЦРБ» Геннадий Пташец. Почётная грамота, букет роз и простой, но такой ценный и красивый комплимент:

– Вы – идеал сельского доктора!

Хочется пожелать Николаю Николаевичу оставаться таким же позитивным, оптимистичным и открытым для людей, каким я его узнала. Ведь именно эти качества наиболее ценны в людях, независимо от их профессии…

Лилия ГУЩА

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