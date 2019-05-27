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Победители «Орлёнка»

28.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Победители «Орлёнка»
22-23 мая на полигоне «Брестский» больше чем 230 ребят со всей Брестской области окунулись в военные будни. При поддержке 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады прошла военно-патриотическая игра «Орлёнок».
Данная военно-спортивная игра представляет собой имитацию боевых действий, похожую на военные учения. В ходе игры старшеклассники различных школ соревновались между собой в военно-прикладных видах спорта с игровыми элементами. Были также смотр строя и песни, пулевая стрельба, проведённая совместно с БООС «ДОСААФ».
Кроме всего этого, в преддверии летних каникул был дан старт акции «Летний патруль». Сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям, 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой и сотрудниками ОМОН были проведены показательные выступления.
Столинский район в этой игре под руководством учителей физической культуры и здоровья Седляра Иосифа Васильевича, Седляра Василия Иосифовича представляла команда «Арсенал» Ремельской средней школы. Участники команды: капитан команды Сеген Анастасия, Добринец Рената, Щучка Янина, Облаушко Ольга, Нагар Валерия, Мамайко Каролина, Супрунчик Яков, Могильницкий Юрий, Гречко Дмитрий, Богуш Станислав, Черноголов Даниил, Шпакевич Иван. По итогам всех соревнований команда «Арсенал» Ремельской средней школы стала финалистом и награждена Дипломом І степени, ценными подарками и получила Кубок.
Поздравляем с победой и желаем не останавливаться на достигнутом.
Ольга СЕГЕН,
библиотекарь
Ремельской средней школы

 
 
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22-23 мая на полигоне «Брестский» больше чем 230 ребят со всей Брестской области окунулись в военные будни. При поддержке 38-ой
 
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