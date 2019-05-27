Умножая славу воинов границы

Источник материала: Навiны Палесся





Служба по охране рубежей Родины, вне сомнения, является самой почетной и престижной. Именно пограничники отстаивают своё Отечество, его независимость и территориальную целостность на первом рубеже — государственной границе Республики Беларусь. Они являются визитной карточкой страны, выполняя один из самых тяжёлых видов военной службы. Пограничники ежедневно проявляют стойкость и смелость, мужество и решительность, выносливость и дисциплинированность.

Вот уже 23 года неразрывно связан с охраной рубежей нашего государства начальник смены отделения пограничного контроля «Верхний Теребежов» старший лейтенант Виталий Царик, достойно выполняя свои служебные обязанности.

Виталий Анатольевич родился в Бережном. С детства мечтал стать моряком, но возникли определенные трудности: получать образование необходимо было в соседнем государстве. Поэтому после окончания средней школы Виталий поступил в Брестский техникум железнодорожного транспорта.

По распределению работал на белорусской железнодорожной путевой станции Радошковичи.

В 1996 году Виталия Царика призвали в армию. Служил в пограничных войсках, что стало судьбоносным для молодого человека.

Неоднократно поощрялся, был всегда на хорошем счету. Виталий решил заключить контракт для дальнейшего прохождения военной службы.

Виталий Анатольевич вспоминает, как первого января 1997 года он был принят на службу. Тогда проходило становление границы с соседней Украиной. Ему поступило предложение служить на Столинщине, и он с радостью согласился. С тех пор ни разу не пожалел о своем решении.

С 1997 по 2012 год Виталий Царик занимал должность контролера отделения пограничного контроля «Верхний Теребежов». Принимал участие в довольно значимых задержаниях нарушителей границы: сокрытие крупной суммы иностранной валюты, перемещение иностранных граждан через границу по поддельным документам и др.

В 2012 году Виталий Анатольевич – старший контролер, в 2013 – заместитель начальника смены, с 2015 – начальник смены. В его подчинении находятся 12 человек.

– Служба на государственной границе очень ответственная, – рассказывает Виталий Царик. – Пограничники первыми встречают иностранных гостей, всех тех, кто по каким-либо причинам ступил на территорию нашей страны. Мы должны быть визитной карточкой государства. Пограничники – это первые представители государства, его лицо, поэтому на службе важна каждая мелочь, каждая деталь. Наша миссия – стоять на переднем рубеже страны при любых обстоятельствах, защищая ее интересы.

Виталий Анатольевич очень любит свою работу. За заслуги в служебной деятельности награжден ведомственными наградами «Отличник 1 степени», «Отличник 2 степени», рядом юбилейных медалей.

Надежной поддержкой для Виталия Анатольевича стала его вторая половинка. Кстати, зовут ее Виталия Анатольевна. И она также родом из Бережного.

Работает Виталия Царик воспитателем в Столинском яслях-саду № 1. Всегда ждут папу с очередной смены две прекрасных дочери. Девочки учатся в Столинской государственной гимназии: Кира в 5 классе, а Милена – в 3-м.

Виталий Анатольевич любит природу и рыбалку. Во время отпуска вся семья едет в гости к родственникам, а также традиционно отмечают семейные торжества.

Виталий Царик говорит, что сегодня на пограничника возлагается громаднейшая ответственность.

В профессиональный праздник всем защитникам государственной границы, военнослужащим, коллегам Виталий Анатольевич желает терпения в условиях высоких моральных и физических нагрузок, качественного выполнения поставленных задач и постоянного совершенствования профессионального мастерства.

Людмила

КАСПЕРОВИЧ