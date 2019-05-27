Сколько ВИЧ-позитивных белорусов знают о своем статусе и многие ли лечатся

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Беларуси о своем статусе знают 81,8% ВИЧ-позитивных и 77,6% из них получают антиретровирусную терапию. Об этом во время открытия регионального совещания ЮНЭЙДС стран Восточной Европы и Центральной Азии в Минске рассказал министр здравоохранения Валерий Малашко, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Reuters

Сегодня в Беларуси о своем ВИЧ-статусе знают 81,8% от оценочного числа лиц, живущих с ВИЧ. В стране развивается производство антиретровирусных препаратов, которое обеспечивает более 70% от всех назначаемых схем лечения.

— Наш результат — сегодня уже 77,6% людей, живущих с ВИЧ и знающих свой статус, получают антиретровирусную терапию, — отметил Валерий Малашко.

Совместно с международными и общественными организациями в Беларуси ведут работу по двум основным направлениям: на базе организаций здравоохранения создаются мультидисциплинарные команды и условия по доведению и удержанию пациентов на лечении.

— И сегодня уже 75,1%, лиц, получающих лечение, имеют неопределяемую вирусную нагрузку, — рассказал он.

Также министр отметил, что Беларусь ставит перед собой амбициозную цель — достичь эпидемического благополучия по ВИЧ-инфекции до 2023 года.

Как стало известно ранее, на 1 мая 2019 в стране зарегистрировано более 21 262 человек с ВИЧ-положительным статусом. Реальное оценочное число людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), — 26 тыс. человек. В стране превалирует половой путь передачи ВИЧ-инфекции — более 82% случаев. Наибольшее число регистрируется среди лиц от 30 до 44 лет (60% всех случаев). В структуре заболевших из каждых десяти человек шесть — мужчины.