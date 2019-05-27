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Сколько ВИЧ-позитивных белорусов знают о своем статусе и многие ли лечатся
28.05.2019 10:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Беларуси о своем статусе знают 81,8% ВИЧ-позитивных и 77,6% из них получают антиретровирусную терапию. Об этом во время открытия регионального совещания ЮНЭЙДС стран Восточной Европы и Центральной Азии в Минске рассказал министр здравоохранения Валерий Малашко,
Сегодня в Беларуси о своем ВИЧ-статусе знают 81,8% от оценочного числа лиц, живущих с ВИЧ. В стране развивается производство антиретровирусных препаратов, которое обеспечивает более 70% от всех назначаемых схем лечения.
— Наш результат — сегодня уже 77,6% людей, живущих с ВИЧ и знающих свой статус, получают антиретровирусную терапию, — отметил Валерий Малашко.
Совместно с международными и общественными организациями в Беларуси ведут работу по двум основным направлениям: на базе организаций здравоохранения создаются мультидисциплинарные команды и условия по доведению и удержанию пациентов на лечении.
— И сегодня уже 75,1%, лиц, получающих лечение, имеют неопределяемую вирусную нагрузку, — рассказал он.
Также министр отметил, что Беларусь ставит перед собой амбициозную цель — достичь эпидемического благополучия по ВИЧ-инфекции до 2023 года.
Как стало известно ранее, на 1 мая 2019 в стране
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Сегодня в Беларуси о своем статусе знают 81,8% ВИЧ-позитивных и 77,6% из них получают антиретровирусную терапию.
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