ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько ВИЧ-позитивных белорусов знают о своем статусе и многие ли лечатся

28.05.2019 10:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Беларуси о своем статусе знают 81,8% ВИЧ-позитивных и 77,6% из них получают антиретровирусную терапию. Об этом во время открытия регионального совещания ЮНЭЙДС стран Восточной Европы и Центральной Азии в Минске рассказал министр здравоохранения Валерий Малашко, сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Reuters

Сегодня в Беларуси о своем ВИЧ-статусе знают 81,8% от оценочного числа лиц, живущих с ВИЧ. В стране развивается производство антиретровирусных препаратов, которое обеспечивает более 70% от всех назначаемых схем лечения.

— Наш результат — сегодня уже 77,6% людей, живущих с ВИЧ и знающих свой статус, получают антиретровирусную терапию, — отметил Валерий Малашко.

Совместно с международными и общественными организациями в Беларуси ведут работу по двум основным направлениям: на базе организаций здравоохранения создаются мультидисциплинарные команды и условия по доведению и удержанию пациентов на лечении.

— И сегодня уже 75,1%, лиц, получающих лечение, имеют неопределяемую вирусную нагрузку, — рассказал он.

Также министр отметил, что Беларусь ставит перед собой амбициозную цель — достичь эпидемического благополучия по ВИЧ-инфекции до 2023 года.

Как стало известно ранее, на 1 мая 2019 в стране зарегистрировано более 21 262 человек с ВИЧ-положительным статусом. Реальное оценочное число людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), — 26 тыс. человек. В стране превалирует половой путь передачи ВИЧ-инфекции — более 82% случаев. Наибольшее число регистрируется среди лиц от 30 до 44 лет (60% всех случаев). В структуре заболевших из каждых десяти человек шесть — мужчины.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Беларуси о своем статусе знают 81,8% ВИЧ-позитивных и 77,6% из них получают антиретровирусную терапию.
 
Новости дня
Новости общества
 
Безопасность труда. Работать неудобно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика