Проведет Макар Игорь Николаевич, первый заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, тел. 500 41 60.
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Прямая телефонная линия
28.05.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Проведет Макар Игорь Николаевич, первый заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, тел. 500 41 60.
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01.06.2019 г. с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия.
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