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«БЕЛДЖИ» выпустил более 15 тыс. автомобилей

28.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

«Фактически мы вышли на проектную мощность», – отметил Геннадий Свидерский. Расширяется линейка выпускаемой продукции, прорабатываются новые рынки сбыта.

В настоящее время около половины производимой техники направляется на экспорт.

https://www.belta.by/economics/view/beldzhi-s-momenta-zapuska-proizvodstva-vypustil-bolee-15-tys-avtomobilej-348808-2019/

 
 
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СЗАО «БЕЛДЖИ» с начала организации производства выпустило свыше 15 тыс. автомобилей, сообщил журналистам первый заместитель министра промышленности, исполняющий...
 
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