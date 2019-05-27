«Фактически мы вышли на проектную мощность», – отметил Геннадий Свидерский. Расширяется линейка выпускаемой продукции, прорабатываются новые рынки сбыта.
В настоящее время около половины производимой техники направляется на экспорт.
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«БЕЛДЖИ» выпустил более 15 тыс. автомобилей
28.05.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
«Фактически мы вышли на проектную мощность», – отметил Геннадий Свидерский. Расширяется линейка выпускаемой продукции, прорабатываются новые рынки сбыта.
В настоящее время около половины производимой техники направляется на экспорт.
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