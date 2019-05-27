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Работники МЧС спасли ласточку, которая запуталась в проеме окна многоэтажки

28.05.2019 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В оконном проеме одной из минских многоэтажек запуталась ласточка. Ее спасли сотрудники МЧС, об этом сообщает телеканал СТВ.

— В одну из многоэтажек во Фрунзенском районе спасатели приехали, чтобы спасти ласточку. На четвертом этаже птица запуталась в проеме окна, — рассказывает СТВ.

Спасатели подогнали к дому выдвижную лестницу и освободили птицу.

 
 
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В оконном проеме одной из минских многоэтажек запуталась ласточка. Ее спасли сотрудники МЧС, об этом сообщает телеканал СТВ
 
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