Работники МЧС спасли ласточку, которая запуталась в проеме окна многоэтажки

Источник материала: Tut.by

В оконном проеме одной из минских многоэтажек запуталась ласточка. Ее спасли сотрудники МЧС, об этом сообщает телеканал СТВ.

— В одну из многоэтажек во Фрунзенском районе спасатели приехали, чтобы спасти ласточку. На четвертом этаже птица запуталась в проеме окна, — рассказывает СТВ.

Спасатели подогнали к дому выдвижную лестницу и освободили птицу.