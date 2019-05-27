|
Работники МЧС спасли ласточку, которая запуталась в проеме окна многоэтажки
28.05.2019 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В оконном проеме одной из минских многоэтажек запуталась ласточка. Ее спасли сотрудники МЧС, об этом
— В одну из многоэтажек во Фрунзенском районе спасатели приехали, чтобы спасти ласточку. На четвертом этаже птица запуталась в проеме окна, — рассказывает СТВ.
Спасатели подогнали к дому выдвижную лестницу и освободили птицу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В оконном проеме одной из минских многоэтажек запуталась ласточка. Ее спасли сотрудники МЧС, об этом сообщает телеканал СТВ
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)