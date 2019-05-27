|
Многодетная семья Слабко из Сморгони стала призером областного этапа республиканского конкурса «Семья года»
28.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Сморгонская семья завоевала приз зрительских симпатий.
И это неудивительно. Энергия, задор, красота, молодость, спорт, чувство юмора, любовь… Все это есть в
Конкурс «Семья года» прошел 24 мая в Гродно. Участвовало в нем 18 семей – победителей городских и районных этапов.
На областном конкурсе семьям необходимо было проявить себя в двух конкурсных испытаниях: визитная карточка «Родовод» (рассказать об истории своего рода, семейных обычаях и традициях) и представление социально-значимого проекта «Моя страна – моя семья».
«Все участники были сильные, - говорит Татьяна Слабко. – Мы хоть и не взяли призового место, но положительными эмоциями зарядились. Нам кричали «браво» не только наша группа поддержки, практически весь зал. А это дорогого стоит».
Напомним, конкурс среди многодетных семей проводится раз в два года с целью пропаганды семейных ценностей и подтверждения престижа материнства. Зародился он именно на Гродненщине в 2006 году и назывался «Лучшая многодетная семья года». С 2012-го стал республиканским, несколько изменив свое название.
Галина АНТОНОВА.
Фото из архива семьи СЛАБКО.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многодетная семья Слабко из Сморгони стала призером областного этапа республиканского конкурса «Семья года»
Сморгонская семья завоевала приз зрительских симпатий.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)