Многодетная семья Слабко из Сморгони стала призером областного этапа республиканского конкурса «Семья года»

Источник материала: Светлы шлях

Сморгонская семья завоевала приз зрительских симпатий.

И это неудивительно. Энергия, задор, красота, молодость, спорт, чувство юмора, любовь… Все это есть в семье пограничника Вадима и учителя Татьяны, которые воспитывают троих прекрасных девчонок: Валерию, Владиславу и Виталию.





Конкурс «Семья года» прошел 24 мая в Гродно. Участвовало в нем 18 семей – победителей городских и районных этапов.

На областном конкурсе семьям необходимо было проявить себя в двух конкурсных испытаниях: визитная карточка «Родовод» (рассказать об истории своего рода, семейных обычаях и традициях) и представление социально-значимого проекта «Моя страна – моя семья».





«Все участники были сильные, - говорит Татьяна Слабко. – Мы хоть и не взяли призового место, но положительными эмоциями зарядились. Нам кричали «браво» не только наша группа поддержки, практически весь зал. А это дорогого стоит».





Напомним, конкурс среди многодетных семей проводится раз в два года с целью пропаганды семейных ценностей и подтверждения престижа материнства. Зародился он именно на Гродненщине в 2006 году и назывался «Лучшая многодетная семья года». С 2012-го стал республиканским, несколько изменив свое название.





Галина АНТОНОВА.

Фото из архива семьи СЛАБКО.