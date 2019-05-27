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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 29 мая

28.05.2019 11:50 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 29 мая
Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, грозы, порывистый ветер и до 28 градусов тепла ожидаются в Беларуси 29 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной части страны, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы, сильные дожди, в дневные часы - град. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный, днем с переходом на северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, при грозах местами - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем - от плюс 15 градусов по западу до 28 градусов тепла по востоку страны.-0-

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Теги: Минск
 
 
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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, грозы, порывистый ветер и до 28 градусов тепла ожидаются в Беларуси 29 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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