«Поступило сообщение о минировании». В центре Минска оцепили здание Нацбанка

Источник материала: Tut.by

Здание Нацбанка на Независимости, 20 оцепили, на месте работает ОМОН, выехали машины МЧС. Об этом нам сообщили читатели.

— На электронную почту нам поступило сообщение о минировании здания, сейчас проводится проверка, — сказали в пресс-службе Нацбанка.

Эвакуация работников при этом не проводилась, все находятся на своих местах.

В МЧС пояснили, что спасатели выехали по инструкции по взаимодействию с милицией.

В пресс-службе ГУВД получить оперативный комментарий не удалось.