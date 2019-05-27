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«Поступило сообщение о минировании». В центре Минска оцепили здание Нацбанка
28.05.2019 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Здание Нацбанка на Независимости, 20 оцепили, на месте работает ОМОН, выехали машины МЧС. Об этом нам сообщили читатели.
— На электронную почту нам поступило сообщение о минировании здания, сейчас проводится проверка, — сказали в пресс-службе Нацбанка.
Эвакуация работников при этом не проводилась, все находятся на своих местах.
В МЧС пояснили, что спасатели выехали по инструкции по взаимодействию с милицией.
В пресс-службе ГУВД получить оперативный комментарий не удалось.
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Эвакуация работников при этом не проводилась, все находятся на своих местах
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