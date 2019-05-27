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«Поступило сообщение о минировании». В центре Минска оцепили здание Нацбанка

28.05.2019 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Здание Нацбанка на Независимости, 20 оцепили, на месте работает ОМОН, выехали машины МЧС. Об этом нам сообщили читатели.

— На электронную почту нам поступило сообщение о минировании здания, сейчас проводится проверка, — сказали в пресс-службе Нацбанка.

Эвакуация работников при этом не проводилась, все находятся на своих местах.

В МЧС пояснили, что спасатели выехали по инструкции по взаимодействию с милицией.

В пресс-службе ГУВД получить оперативный комментарий не удалось.

 
 
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Эвакуация работников при этом не проводилась, все находятся на своих местах
 
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