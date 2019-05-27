«Сережа, пока свободен!» Как вести себя на допросе, если к вам пришли

Источник материала: Tut.by

В прошлых выпусках спецпроекта мы разобрались, что делать, если к вам пришли с обыском , узнали, как свидетель может стать подозреваемым и сколько человека могут держать в СИЗО, расписали, что делать родственникам , если близкого задержали, выяснили, чем может помочь адвокат , где его искать и сколько стоят услуги защитника. Сегодня мы расскажем, как вести себя на допросе — это один из самых важных этапов следствия. Разобраться нам помог адвокат Александр Галиев.

TUT.BY часто пишет об уголовных делах, которые заводят на людей, далеких от мира криминала. Обвиняемым может оказаться 82-летний пенсионер, продавший старое ружье , мама, чья дочка получила травму после падения с велосипеда в гололед , должностные лица, недосмотревшие коров , — столкнуться с правоохранительными органами, увы, может любой. В прошлом году журналисты TUT.BY на себе испытали, что такое обыски, задержания и допросы , и поняли: мы слишком плохо знаем свои права. Да, подготовиться к внезапному интересу силовиков невозможно. Но стоит заранее узнать, как действовать в такой ситуации. В проекте TUT.BY «Если к вам пришли» мы весь год будем в картинках разъяснять важные юридические моменты, с которыми может столкнуться каждый. Наш вымышленный герой — обычный 37-летний белорус, менеджер среднего звена Сергей Попавший. По нашей легенде, он оформлял по просьбе начальника сделку по поставке товара. Начальника подозревают в неуплате налогов, Сергея — в пособничестве. Наш герой в течение года пройдет путь от свидетеля до обвиняемого, побывает в ИВС и СИЗО, поучаствует в допросах, которые ведет подполковник Принципиальный, и судебных заседаниях. Защищать его будет адвокат Дорогой. Наши эксперты на примере истории Попавшего расскажут, как пережить подобные ситуации с минимальными потерями, какие законы стоит помнить каждому и как грамотно защищать свои права.

Чтобы показать, как может выглядеть допрос, мы решили снять постановочное видео, в котором менеджер среднего звена Попавший приходит на допрос к следователю Принципиальному. В компании Попавшего был обыск. Задержаны директор и бухгалтер. Следствие подозревает, что часть оплаты менеджеры получали наличкой. Попавшего вызывают как свидетеля, но в процессе допроса он становится подозреваемым.

Мы собрали в одном сюжете несколько типичных нарушений — именно о них чаще всего говорят люди, которым довелось иметь дело с правоохранительными органами. Адвокат Александр Галиев комментирует нарушения и советует, как вести себя на допросе.

В ролях:

Сергей Попавший, менеджер среднего звена — актер «Белорусского свободного театра» Кирилл Колбасников

Следователь Принципиальный — правозащитник Сергей Устинов .

. Добрый следователь — продюсер проекта «Если к вам пришли» Антон Девятов.

Важно:

Перед допросом должны вручить повестку, в которой указано, в качестве кого вызывают — свидетеля, подозреваемого или обвиняемого, и по какому делу. У свидетеля и подозреваемого или обвиняемого разные права. Подозреваемый (обвиняемый) может вообще отказаться давать показания. А свидетель обязан правдиво отвечать на все вопросы следователя, за исключением вопросов против себя и своих близких родственников. На допрос могут вызвать и по телефону, но следователь точно так же должен сообщить, в качестве кого вас вызывают и по какому уголовному делу.

Свидетелю лучше заранее заключить договор с адвокатом. Подозреваемому или обвиняемому вызвать защитника по заявлению (устному или письменному) должны на любом этапе.

Перед (!) допросом следователь должен рассказать, какие у допрашиваемого есть права — под подпись, и только после этого задать вопросы по делу.

Наводящие вопросы следователя, которые содержат в себе вариант ответа, запрещены.

Следователь не имеет право давить на допрашиваемого — ни физически, ни психологически. Но может использовать манипуляцию. Если почувствовали давление, можно сказать об этом следователю, а также внести замечание в протокол, прежде, чем запишите «мною прочитано, с моих слов записано верно». По поводу давления можно написать жалобу начальнику следственного управления или в прокуратуру.

В один день допрос может длиться не более восьми часов, с обязательным перерывом на час после первых четырех часов.

В протоколе вопросы и ответы должны быть изложены так, как звучали во время беседы. Прежде, чем подписывать документ, надо внимательно перечитать каждую формулировку. Если в протоколе есть расхождения, можно попросить следователя внести изменения или самостоятельно записать, что из этого не говорили.