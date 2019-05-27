«Сережа, пока свободен!» Как вести себя на допросе, если к вам пришли

В прошлых выпусках спецпроекта мы разобрались, что делать, если к вам пришли с обыском, узнали, как свидетель может стать подозреваемым и сколько человека могут держать в СИЗО, расписали, что делать родственникам, если близкого задержали, выяснили, чем может помочь адвокат, где его искать и сколько стоят услуги защитника. Сегодня мы расскажем, как вести себя на допросе — это один из самых важных этапов следствия. Разобраться нам помог адвокат Александр Галиев.
В проекте TUT.BY «Если к вам пришли» мы весь год будем в картинках разъяснять важные юридические моменты, с которыми может столкнуться каждый. Наш вымышленный герой — обычный 37-летний белорус, менеджер среднего звена Сергей Попавший. По нашей легенде, он оформлял по просьбе начальника сделку по поставке товара. Начальника подозревают в неуплате налогов, Сергея — в пособничестве. Наш герой в течение года пройдет путь от свидетеля до обвиняемого, побывает в ИВС и СИЗО, поучаствует в допросах, которые ведет подполковник Принципиальный, и судебных заседаниях. Защищать его будет адвокат Дорогой. Наши эксперты на примере истории Попавшего расскажут, как пережить подобные ситуации с минимальными потерями, какие законы стоит помнить каждому и как грамотно защищать свои права.
Чтобы показать, как может выглядеть допрос, мы решили снять постановочное видео, в котором менеджер среднего звена Попавший приходит на допрос к следователю Принципиальному. В компании Попавшего был обыск. Задержаны директор и бухгалтер. Следствие подозревает, что часть оплаты менеджеры получали наличкой. Попавшего вызывают как свидетеля, но в процессе допроса он становится подозреваемым.
Мы собрали в одном сюжете несколько типичных нарушений — именно о них чаще всего говорят люди, которым довелось иметь дело с правоохранительными органами. Адвокат Александр Галиев комментирует нарушения и советует, как вести себя на допросе.
В ролях:
Сергей Попавший, менеджер среднего звена — актер «Белорусского свободного театра» Кирилл Колбасников
Следователь Принципиальный — правозащитник Сергей Устинов.
Добрый следователь — продюсер проекта «Если к вам пришли» Антон Девятов.
Важно:
Перед допросом должны вручить повестку, в которой указано, в качестве кого вызывают — свидетеля, подозреваемого или обвиняемого, и по какому делу. У свидетеля и подозреваемого или обвиняемого разные права. Подозреваемый (обвиняемый) может вообще отказаться давать показания. А свидетель обязан правдиво отвечать на все вопросы следователя, за исключением вопросов против себя и своих близких родственников. На допрос могут вызвать и по телефону, но следователь точно так же должен сообщить, в качестве кого вас вызывают и по какому уголовному делу.
Свидетелю лучше заранее заключить договор с адвокатом. Подозреваемому или обвиняемому вызвать защитника по заявлению (устному или письменному) должны на любом этапе.
Перед (!) допросом следователь должен рассказать, какие у допрашиваемого есть права — под подпись, и только после этого задать вопросы по делу.
Наводящие вопросы следователя, которые содержат в себе вариант ответа, запрещены.
Следователь не имеет право давить на допрашиваемого — ни физически, ни психологически. Но может использовать манипуляцию. Если почувствовали давление, можно сказать об этом следователю, а также внести замечание в протокол, прежде, чем запишите «мною прочитано, с моих слов записано верно». По поводу давления можно написать жалобу начальнику следственного управления или в прокуратуру.
В один день допрос может длиться не более восьми часов, с обязательным перерывом на час после первых четырех часов.
В протоколе вопросы и ответы должны быть изложены так, как звучали во время беседы. Прежде, чем подписывать документ, надо внимательно перечитать каждую формулировку. Если в протоколе есть расхождения, можно попросить следователя внести изменения или самостоятельно записать, что из этого не говорили.