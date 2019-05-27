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«Дажынкі»-2019 пройдут в Глуске
28.05.2019 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Глуск примет областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі» в этом году. Организаторы мероприятия приступили к разработке программы праздника, сообщил корреспонденту сайта
Традиция проводить областные «Дажынкі» в разных районах Могилёвщины зародилась в 2014 году: тогда лучших хлеборобов региона чествовали в агрогородке Мышковичи Кировского района. Потом площадкой для проведения фестиваля-ярмарки был выбран городской поселок Круглое. Столицами проведения форума также становились Мстиславль и Кличев.
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Глуск примет областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі» в этом году. Организаторы мероприятия приступили к разработке программы праздника,...
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