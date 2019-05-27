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Депозитно-залоговая система обращения тары может заработать в Беларуси с 2021 года

28.05.2019 12:34 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депозитно-залоговая система обращения тары может заработать в Беларуси с 2021 года, сообщила в интервью корреспонденту БЕЛТА директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Наталья Гринцевич.

"Один из вопросов, который сейчас обсуждается, - введение депозитно-залоговой системы. Она основана на том, что покупатели вносят денежный залог за пластмассовую, стеклянную и алюминиевую тару, приобретая напитки, и могут его вернуть, сдав банки и бутылки в специальные автоматы (так называемые тароматы). Мировой опыт показывает, что это действенный механизм, который позволяет вовлечь в сбор вторичных ресурсов практически все население страны. Например, в Германии таким образом возвращается до 98,5% использованной упаковки, в Литве, где новый подход действует всего пару лет, достигли показателя более 80% при первоначальном прогнозе возврата 55% использованной тары. В Беларуси система может заработать с 2021 года", - отметила Наталья Гринцевич.

Масштабный проект должен стартовать одновременно по всей республике и предусматривает большую подготовительную работу, разработку соответствующих нормативных правовых актов. Предполагается, что залоговая цена на тару составит 20 копеек.

Также планируется сделать более удобными для людей контейнерные площадки, привлечь внимание жителей к проблеме загрязнения окружающей среды пластиком. "Таких отходов как в Беларуси, так и во всем мире становится все больше. Чтобы рассказать о вреде полиэтиленовой упаковки, готовим интересный проект "Пока, пакет!", хотим организовать экскурсии на мусороперерабатывающие предприятия и на практике показать, как из мусора получают вторичное сырье и новую продукцию", - отметила Наталья Гринцевич.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депозитно-залоговая система обращения тары может заработать в Беларуси с 2021 года, сообщила в интервью корреспонденту БЕЛТА директор ГУ...
 
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