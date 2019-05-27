«Дискредитирует Беларусь». На одного из лидеров протестов против завода АКБ пожаловались в милицию

Источник материала: Tut.by

На одного из лидеров протеста против аккумуляторного завода, Дмитрия Бекалюка, написали заявление в милицию. Обратившийся считает, что действия брестчанина могут причинить Беларуси ущерб на сумму 4,5 млрд долларов, сообщает « Брестская газета ».



Дмитрий Бекалюк во время встречи противников аккумуляторного завода 7 апреля 2019 года

«Некий Вадим Владимирович Макеев написал и отправил по электронной почте заявление на имя начальника УВД Брестского облисполкома и копию начальнику управления идеологии облисполкома. В заявлении говорится, что я пачками пишу обращения в органы власти, а также в Российскую Федерацию и Польшу и тем самым дискредитирую Республику Беларусь. Он утверждает, что из-за моих действий экономике нашей страны грозит серьезный ущерб: потери на экспорте могут достигнуть 4,5 млрд долларов, а страна недосчитается сотен тысяч рабочих мест», — рассказал Дмитрий Бекалюк.

По его словам, адрес Макеева для корреспонденции указан пинский, но живет этот человек в Москве.

«Он утверждает, что я занимаюсь подрывной деятельностью внутри Беларуси, и просит милицию это проверить. К заявлению приложены скриншоты переписки в вайбере по поводу майского запрета Россельхознадзора на ввоз молочной продукции с 37 предприятий Беларуси», — пояснил Бекалюк.

По словам активиста, в воскресенье, 26 мая, он по повестке ходил в милицию для опроса. Проводится проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса. В милиции Дмитрий Бекалюк написал встречное заявление с просьбой проверить, нет ли в заявлении Макеева клеветы.

Дмитрий Бекалюк является одним из лидеров инициативной группы, которая больше года говорит о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта по строительству аккумуляторного завода в Брестском районе. За активную гражданскую позицию не раз привлекался к административной ответственности, был оштрафован и в качестве административно задержанного сидел в ИВС.