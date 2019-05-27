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С сентября студенты БГУ смогут выбирать дополнительные предметы - их внесут в диплом
28.05.2019 13:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В новом учебном году Белгосуниверситет предлагает студентам дополнить обучение по основной специальности парами по выбору. Например, студент-филолог сможет пройти математический анализ.
Проект стартует с 1 сентября. Выбирать дополнительные предметы смогут магистранты, а также студенты любого курса и факультета. Причем учебным курсом обучение по дополнительным специальностям не ограничивается. Так, например, первокурсник сможет взять дисциплины четвертого года подготовки.
На вопрос, сколько дополнительных предметов разрешено выбрать, в университете отвечают: это ребята решают сами, в количестве их никто не ограничивает. Но предупреждают: «Обучение по дополнительным предметам не должно мешать обучению по основной специальности».
По итогам положительной текущей аттестации выбранные курсы внесут в приложение к диплому. Если человек получил неудовлетворительно или «не зачтено», ему могут выдать справку, что он прослушал данный курс. Но сведения в диплом вносить не станут.
Осваивать дополнительные предметы можно будет на очных занятиях, а по некоторым предметам еще и онлайн.
— Дистанционный формат позволит индивидуализировать процесс обучения, обеспечит мобильность при изучении материалов и выполнении заданий, —
По словам специалистов, с помощью такой базы преподаватель может консультировать студентов, проверять выполнение заданий, организовывать их самостоятельную работу. При этом быстро обеспечивать слушателей и студентов нужным материалом.
— В ближайшее время в БГУ планируется запустить платформу электронного расписания, — дополняют в пресс-службе. — Она позволит студентам с учетом выбранных дополнительных дисциплин формировать график посещения занятий и соотносить его с занятиями по основной специальности.
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В новом учебном году Белгосуниверситет предлагает студентам дополнить обучение по основной специальности парами по выбору. Например, студент-филолог сможет...
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