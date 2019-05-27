С сентября студенты БГУ смогут выбирать дополнительные предметы - их внесут в диплом

Источник материала: Tut.by

В новом учебном году Белгосуниверситет предлагает студентам дополнить обучение по основной специальности парами по выбору. Например, студент-филолог сможет пройти математический анализ.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Проект стартует с 1 сентября. Выбирать дополнительные предметы смогут магистранты, а также студенты любого курса и факультета. Причем учебным курсом обучение по дополнительным специальностям не ограничивается. Так, например, первокурсник сможет взять дисциплины четвертого года подготовки.

На вопрос, сколько дополнительных предметов разрешено выбрать, в университете отвечают: это ребята решают сами, в количестве их никто не ограничивает. Но предупреждают: «Обучение по дополнительным предметам не должно мешать обучению по основной специальности».

По итогам положительной текущей аттестации выбранные курсы внесут в приложение к диплому. Если человек получил неудовлетворительно или «не зачтено», ему могут выдать справку, что он прослушал данный курс. Но сведения в диплом вносить не станут.

Осваивать дополнительные предметы можно будет на очных занятиях, а по некоторым предметам еще и онлайн.

— Дистанционный формат позволит индивидуализировать процесс обучения, обеспечит мобильность при изучении материалов и выполнении заданий, — сообщают в пресс-службе БГУ. — Дидактический материал по ряду дисциплин будет размещен на образовательной платформе LMS Moodle. Сейчас эта база содержит более 500 видеолекций, конференций, практических тренажеров, онлайн-тренингов и других материалов.

По словам специалистов, с помощью такой базы преподаватель может консультировать студентов, проверять выполнение заданий, организовывать их самостоятельную работу. При этом быстро обеспечивать слушателей и студентов нужным материалом.

— В ближайшее время в БГУ планируется запустить платформу электронного расписания, — дополняют в пресс-службе. — Она позволит студентам с учетом выбранных дополнительных дисциплин формировать график посещения занятий и соотносить его с занятиями по основной специальности.