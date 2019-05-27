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Профсоюзные правовые приемы пройдут 30 мая в Беларуси

28.05.2019 14:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Профсоюзные правовые приемы пройдут 30 мая в Беларуси
Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более сотни правовых инспекторов труда Федерации профсоюзов окажут бесплатную юридическую помощь во всех областных и районных центрах Беларуси 30 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Юристы не только проконсультируют по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов, но и, при необходимости, помогут отстоять интересы в судах.

Такая форма работы, как выездные правовые приемы, практикуется с марта 2015 года. Их популярность растет, так как человеку не приходится ехать на прием к юристу в областной центр или столицу, он может получить квалифицированную помощь у себя в городе или на предприятии. Приемы проходят в районных, городских объединениях профсоюзов, а также непосредственно в организациях на территории районов и городов.

Федерация профсоюзов Беларуси постоянно проводит юрконсультации граждан. Обратиться можно по телефону, оставить письменное или электронное обращение.

Анализ обращений показывает, что основная масса приходится на правовые вопросы, затрагивающие трудовую деятельность граждан (65%). Вторыми по актуальности являются вопросы применения жилищного законодательства (12%), на третьем месте - пенсионного (10%).

По требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов за 2018 год работникам возвращено более Br4 млн незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм. По просьбам работников подготовлено 662 процессуальных и иных документа, из них 498 в судебные органы, 121 заявление в комиссии по трудовым спорам. В пользу работников рассмотрены судом 104 дела, в которых интересы граждан представляли профсоюзные правовые инспекторы труда, 214 споров удалось решить без обращения в суд. При непосредственном участии профсоюзов восстановлены на работе 99 человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более сотни правовых инспекторов труда Федерации профсоюзов окажут бесплатную юридическую помощь во всех областных и районных центрах...
 
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