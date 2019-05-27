В Беларуси планируют повысить прозрачность деятельности общественных объединений

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Олег Слижевский. Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется повысить прозрачность деятельности общественных объединений, сообщил министр юстиции Олег Слижевский на конференции "Реализация конституционного права граждан на объединение", которая проходит в Международном университете "МИТСО" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В соответствии с предложением Министерства юстиции в текущем году запланирована подготовка законопроекта о внесении изменений в законодательство о политических партиях и общественных объединениях. В законопроекте планируется закрепить положение о том, чтобы информация о деятельности, в том числе финансовая отчетность, общественных объединений, политических партий была доступна широкой общественности. Это будет направлено на повышение прозрачности деятельности данных организаций", - сказал Олег Слижевский.

В беседе с журналистами министр отметил, что многие общественные организации, поскольку являются некоммерческими и не преследуют цель извлечь прибыль, чаще всего существуют за счет взносов, добровольных пожертвований. Поэтому справедливо, считает он, если граждане и организации, которые оказывают благотворительную, безвозмездную помощь таким организациям, будут более осведомлены, как эти средства расходуются.

Также планируется предоставить возможность общественным объединениям и политическим партиям подавать документы для госрегистрации и обмениваться информацией с регистрирующими органами в электронном виде. Возможно, будут внесены изменения, направленные на упрощение процедуры государственной регистрации общественных объединений в плане сокращения подаваемого для этого перечня документов. Планируется упростить процедуру предоставления общественными организациями ежегодной информации о продолжении своей деятельности.

Мнения, высказанные участниками конференции, возможно, также послужат направлениями для совершенствования законодательства. Работа над законопроектом уже ведется.

Право на свободу объединения гарантировано Всеобщей декларацией прав человека. То есть каждый человек имеет право на объединение с другими людьми по общим интересам, а также право не вступать ни в какие объединения. Белорусское законодательство в полной мере согласуется с требованиями международных правовых актов. Так, в Конституции в качестве одного из основных закреплено право на свободу объединения. Приняты законы об общественных объединениях, политических партиях, профессиональных союзах.

За время независимости Беларуси достаточно активно стали развиваться общественные организации, гражданское общество. На 1 января в стране зарегистрировано почти 3 тыс. общественных объединений, около 43 тыс. организационных структур общественных объединений, 28 профсоюзов и почти 25 тыс. организационных структур профессиональных союзов, 15 политических партий, почти 1,2 тыс. партийных организаций.

Законодательство и правоприменительная практика в республике идет по пути все большего вовлечения общественных организаций в различные вопросы жизни государства и общества. В частности, политические партии и общественные объединения могут участвовать в различных электоральных кампаниях. Так, первые вправе выдвигать из своего состава кандидатов в депутаты, вторые - в состав избирательных комиссий, в качестве наблюдателей на выборах. Общественные организации входят в различные советы. В частности, при Минюсте создана общественная наблюдательная комиссия, которая проводит контроль за правами осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Аналогичные комиссии созданы при главных управлениях юстиции во всех областях и Минске. Кроме того, общественные организации зачастую выступают экспертами при разработке нормативных правовых актов.

Участники конференции обсуждают вопросы, связанные с реализацией в Беларуси права граждан на объединение, ролью общественных организаций в современных реалиях, а также другие вопросы, связанные с развитием гражданского общества в стране. В конференции принимают участие представители Конституционного суда, Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, Федерации профсоюзов Беларуси, Национального центра законодательства и правовых исследований, республиканского общественного объединения "Белая Русь" и иных общественных объединений, ученые.

Мероприятие, приуроченное к 25-летию Конституции Беларуси и становления института президентства, организовано Министерством юстиции совместно с учреждением образования Федерации профсоюзов Беларуси "Международный университет "МИТСО".-0-