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Офицер-пограничник – это не только служба, это судьба

28.05.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

28 мая Беларусь отмечает День пограничника.

Сергей Новиков награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалями «За безупречную службу» I, II, III степени. Женат, воспитывает сына и дочь.

Офицер-пограничник – это не только служба, это судьба

Пограничные войска – важная составляющая армии любого государства, именно от их боеспособности во многом зависит безопасность страны. Среди тех, кто доблестно несет эту ратную службу, немало и наших земляков. Сегодня речь пойдет о генерал-майоре Сергее Новикове, который сейчас занимает должность заместителя Председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.
Сергей Игнатович – уроженец г.п. Уваровичи. После окончания в 1985 году Уваровичской школы поступил в Ленинградское высшее училище Железнодорожных войск и военных сообщений им. М.В. Фрунзе на факультет механизации.
– В моей семье не было военных, я в этом деле первопроходец, – рассказывает Сергей Новиков. – Почему именно военная сфера? Дело в том, что в нашем городском поселке было в то время несколько офицеров, и я, вдохновившись их примером, последовал по этой стезе.
Военную службу после окончания учебного заведения в 1989 году начинал командиром взвода роты механизации отдельного железнодорожного батальона механизации железнодорожной бригады железнодорожного корпуса, затем довелось служить на различных должностях в железнодорожных войсках с географией от западных регионов до восточных рубежей Советского Союза.
В 1993 году Сергей Игнатович вернулся в Беларусь, где проходит службу по сей день. Параллельно со службой получил еще два высших образования: в 2002 году с отличием и золотой медалью окончил Военную академию тыла и транспорта Российской Федерации, в 2010 году – факультет Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь, по специальности «Государственное и военное управление».
С 1990 по 2006 год Сергей Новиков проходил военную службу в железнодорожных и транспортных войсках на различных командных должностях: от командира роты до начальника штаба – первого заместителя командира железнодорожной бригады. На нынешнюю должность – заместителя Председателя Госпогранкомитета – назначен в июле 2017 года, до этого 5 лет возглавлял Департамент транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь. Сегодня основным направлением его деятельности является весь спектр обеспечения деятельности пограничной службы и в первую очередь – материально-техническое обеспечение.
– Эффективность материально-технического обеспечения подтверждена результатами оперативно-служебной деятельности по охране государственной границы. За 2018 год территориальными органами пограничной службы задержано 725 нарушителей государственной границы, что на 21,6% больше, чем в 2017. Вскрыто 4 канала поставки наркосредств, на приграничной территории изъято более 410 кг наркотиков. Из незаконного оборота и при перемещении через государственную границу изъято более 170 единиц различного оружия, а также около 1600 боеприпасов. В рамках подготовки к проведению II Европейских игр, которые пройдут в Минске 21-30 июня, основные пункты пропуска, подразделения пограничного контроля обеспечены всем необходимым для качественного исполнения служебных обязанностей и недопущения любого рода нарушений, – говоря о своей работе, отметил Сергей Игнатович.
Службу в органах пограничной службы, по его мнению, проходить не только почетно, но и ответственно.
– История стражей границ помнит героическую летопись воинов в зеленых фуражках. Как говорится, офицер-пограничник – это не только служба, это судьба. В Беларуси сегодня создана уникальная школа подготовки офицеров пограничников – это наш институт пограничной службы, в котором проходят подготовку и наши земляки, уроженцы Будакошелевщины. Мне очень приятно с ними общаться и видеть в них патриотов Родины, настоящих мужчин. Пользуясь случаем, в преддверии Дня пограничника хотелось бы поздравить стражей границ с праздником. Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам-пограничникам, беззаветно охранявшим в свое время рубежи Отчизны. Самые теплые слова направляю личному составу, ныне проходящему службу в органах пограничной службы. Искренне желаю всем легкой службы и мирного неба над головой.
Марина КРАСНИК

 
Теги: Минск
 
 
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28 мая Беларусь отмечает День пограничника. Сергей Новиков награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалями «За безупречную службу» I, II, III...
 
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