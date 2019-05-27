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Кореличские волонтеры побывали в Жуховичском доме-интернате для пожилых и людей с инвалидностью

28.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В период проведения Месячника Красного Креста  председатель Кореличской РОБОКК Светлана Санцевич  вместе с волонтерами отряда «Добрые сердца» ГУО «СШ№1 г.п. Кореличи»  Ариной Гаврош, Полиной Галецкой, Еленой Войнило приехали в  Жуховичский дом-интернат для пожилых и одиноких людей и привезли им средства гигиены.

Пообщавшись с пожилыми людьми, ребята высадили выращенную своими руками рассаду на клумбе дома-интерната.

Слова благодарности от подопечных и руководства учреждения приятно радовали душу.

Кореличские волонтеры побывали в Жуховичском доме-интернате для пожилых и людей с инвалидностью

Кореличские волонтеры побывали в Жуховичском доме-интернате для пожилых и людей с инвалидностью

Кореличские волонтеры побывали в Жуховичском доме-интернате для пожилых и людей с инвалидностью

Кореличские волонтеры побывали в Жуховичском доме-интернате для пожилых и людей с инвалидностью

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Присоединяйтесь!

Светлана САНЦЕВИЧ, председатель Кореличской РО БОКК  

 
 
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В период проведения Месячника Красного Креста  председатель Кореличской РОБОКК Светлана Санцевич  вместе с волонтерами отряда «Добрые сердца» ГУО «СШ№1 г.п.
 
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