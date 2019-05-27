Кореличские волонтеры побывали в Жуховичском доме-интернате для пожилых и людей с инвалидностью

В период проведения Месячника Красного Креста председатель Кореличской РОБОКК Светлана Санцевич вместе с волонтерами отряда «Добрые сердца» ГУО «СШ№1 г.п. Кореличи» Ариной Гаврош, Полиной Галецкой, Еленой Войнило приехали в Жуховичский дом-интернат для пожилых и одиноких людей и привезли им средства гигиены.
Пообщавшись с пожилыми людьми, ребята высадили выращенную своими руками рассаду на клумбе дома-интерната.
Слова благодарности от подопечных и руководства учреждения приятно радовали душу.
Делать добро — просто!
Присоединяйтесь!
Светлана САНЦЕВИЧ, председатель Кореличской РО БОКК