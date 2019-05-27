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Новости соседей. Кургану Бессмертия Адама Мицкевича в Новогрудке исполнилось 95 лет (+видео)

28.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Самый «возвышенный» памятник в Беларуси. Сегодня 95 лет, как в Новогрудке брошена первая горсть земли в основание Кургана Бессмертия. Холм высотой 17 метров насыпан всем миром в честь великого поэта Адама Мицкевича. Сюда не зарастает народная тропа. На пик ежедневно поднимаются земляки классика, а также гости по «безвизу» из Польши, Литвы, России.

Нет тех вершин, что взять нельзя – это знает каждый, кто рождается в «городе Мицкевича». Выносливости новогрудских коммунальщиков позавидуют даже опытные альпинисты. Обкашивая крутые склоны литературного Кургана, словно поэму пишут.

340 метров над уровнем моря – самая высокая точка в самом высокогорном городе страны. Рукотворный Курган Бессмертия. 95 лет назад землю на «память» привозили и даже отправляли по почте со всех краёв, где ступала нога Мицкевича. Последняя горсть – в 1931. Под холмом 27 мая 1924 года закопан артефакт. Это оловянная шкатулка с текстом на пергаменте. Создание копца в честь одного человека – уникальное явление в Беларуси. Обычно – над братскими могилами. Так полвека назад под Минском вырос Курган Славы. Итог общих усилий благодарных читателей сегодня находится в статусе памятника международного значения. Сверхзадача – под охрану ЮНЕСКО. Пока деревья «спали», обрезали кроны. Уже ничто не мешает взглянуть на «родину Адама».

Новости соседей. Кургану Бессмертия Адама Мицкевича в Новогрудке исполнилось 95 лет (+видео)

Наталья Жишко, главный специалист отдела культуры Новогрудского райисполкома:

«У пісьме да Ігната Дамейкі ён казаў: “За “Пана Тадэуша” мне мусяць паставіць помнік”. Пэўна, падштурхнула ідэю стварэння гэтага помніка Гара Міндоўга. Пацверджаны факт: месца, дзе знаходзіцца Курган – гэта месца дзіцячых забаў Адама Міцкевіча».

С высока – Фарный костёл, в нём крестили Адама. Направо – крыша отчего дома. Малой родине поэт посвятил свою «бессмертную» лиру. Ответ – взаимный. «Возвышенный» памятник там, откуда 975 лет назад начал расти Новогрудок.

Источник: ОНТ

 
 
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Самый «возвышенный» памятник в Беларуси. Сегодня 95 лет, как в Новогрудке брошена первая горсть земли в основание Кургана Бессмертия. Холм
 
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